名家縱論／賴十七條：戒嚴再起、台獨叫陣

賴清德總統日前召開國安會議並公布五大國安威脅及十七項策略（賴十七條），包含將對岸視為「境外敵對勢力」，宣布恢復軍事審判制度，並將採取多項限制兩岸人民交流措施，突兀動作引起諸多疑慮，感受到戒嚴再起氛圍，台獨叫陣，挑起兩岸緊張對峙，並擔心後續賴清德的真實目的與作為。

細看賴十七條，不僅針對中共統戰與國安威脅，更充滿對人民的不信任與質疑；全是以處罰、限制、審查、登錄、揭露、管理、規範等方式，指向軍公教、公職人員、赴陸旅遊、大陸來台人士、演藝人員、台商、台青等七類人士，以從上對下威權態度，大加限制各項自由與權利，質疑文官忠誠，汙衊國人智慧，名之排除防堵中國統戰威脅，實則對人民區分反中敵我，製造綠色恐怖與寒蟬效應。

賴十七條應有多重目的，短期到中長期，眼前是要為大罷免增添柴火，罷免中共同路人，挪移政治板塊，讓賴清德能全部執政掌權；後續明年縣市長選舉可以繼續訴求，建立抗中保台大戰場。但更為擔心的是，賴清德是為配合美方要求增加國防預算到ＧＤＰ的百分之五，或甚至推進兩年義務役兵役，此時必須高調吹響備戰號角。

面對如此嚴峻肅殺的威脅警告與管控策略，很難不讓人有著戒嚴復辟再起的感受，雖然民主台灣的今日怎會有如此可能，但看諸韓國尹錫悅宣布戒嚴，菲律賓小馬可仕出賣主權逮捕前總統杜特蒂，似乎第一島鏈和美國關係密切的政治人物，都有著不可一世的龐大自我！

當初，二○一三年廢除軍法審判時，立法院修法將軍事審判法的適用範圍限縮至僅限「戰時」使用，也就是為抵禦侵略而由總統宣告作戰期間，或因戰爭或叛亂發生而宣告戒嚴時適用。現在，當時強力反對軍法的民進黨人，反而支持恢復戰時、戒嚴時期的軍事審判制度，無吝自食其言，極其諷刺。不過，這幾年民進黨說什麼就是什麼，早已習慣了！

同時，台灣也將進入「烏克蘭化的政治環境」，賴十七條對兩岸統獨與抗中保台進行法律戰與認知戰，既在針對中共統戰，也在剷除政治異己，不僅是政治人物，一般百姓都會戒慎恐懼，擔心言論惹禍，需低調避險，做表面順民。

北京會如何看待將大陸視為境外敵對勢力的台獨叫陣？是否跨越紅線、甚至單邊改變兩岸現狀？從反分裂法二十周年活動可知，北京展現批判態度，但還未決定採取哪些作為回擊。面對將中國視為外國敵人的新兩國論，即使北京不願現階段對台動武，預計仍會回應改變現狀新情勢，後續可能升高對台政治與軍事動作，兩岸進入武力使用之前的備戰軍演期。

民進黨不准疑美論，一再顯示美國支持，資助黑熊部隊的ＡＩＴ的台北辦事處處長谷立言也以聲明指出「美國不會放棄台灣、對台灣的承諾從未改變」；但是，川普的國防次長柯伯吉在國會聽證時表示，「台灣並非美國生死攸關的利益，承諾保衛台灣成本大於收益」；副助理部長人選達默去年也曾推文，「即使台灣丟了，美國民眾仍能繼續安全、繁榮且自由地生活。」這種美國優先觀點符合川普理念，民進黨擔心棄台論持續發酵，是否因此支持台積電投資千億、國防預算加碼、並提出賴十七條擴大兩岸緊張，台灣利益與台灣安全竟然成為獻禮，哀哉！

賴清德總統以對抗境外敵對勢力的統戰為由，為人民打造十七項言行枷鎖，兩岸交流與來台觀光已近歸零，兩岸將加速脫鉤斷鏈，兩岸敵意螺旋絞升，如果大罷免讓民進黨得逞，兩岸衝突號角將更尖銳，賴總統偏執台獨叫陣，台灣社會也將被迫一路動盪。

（作者為文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長）