大屋頂下／在幾粒灰塵上加工加值 賴清德飛沙走石大罷免

賴清德的「反併吞談話」，正式將「中國」定義為「境外敵對勢力」；但其真正的用意卻是在向「境內民主勢力」揭示全面宣戰的檄文。

賴清德的談話羅織細密，絕非當日定稿，必是久日之功。正如柯建銘所預告，這就是賴清德在大罷免的「大登場」。

賴清德的這次談話，一是顯見他的淺薄，二是顯見他對台灣社會沒有不忍人的悲憫之心，三是顯見他對台灣的前途沒有責任心。

先談淺薄。賴清德的「國安五大威脅論」，幾將台灣渲染成「中共同路人／在地協力者」無所不在之地。他說的包括現役退役軍人、公教人員、陸配、觀光業者、各級民意代表、里長、影藝人員、在陸台商台青，及宗教、學術、文化界，似乎到處充斥著「對敵人表示效忠者」。

誠然，台灣確有一些這類個案存在。但台灣社會對兩岸關係的認知其實相當穩重，這類個案大多僅出現在邊緣地帶及邊緣人物。冷靜想一想，一名陸配為了標新立異「宣揚武統」博流量，能對台灣民意發生一根毫毛的影響嗎？

若從兩岸關係來探究台灣的民意，主要的差異其實不在統獨。試問：有多少人願「被統一／被併吞」？又有多少人想走或敢走台獨路線？主要的差異是，有人不惜兩岸敵對，玩一下「台獨剃刀邊緣」的民粹騙術；另有人主張在中華民國及中華民國憲法下，兩岸和平競合，徐圖未來。

在這個大架構下，幾名軍人出賣情報，幾名藝人說「中國台灣省」，幾名陸配談武統，只像是牆角的幾粒灰塵而已，值得你賴清德如此打一個包裹大張旗鼓喊打喊殺嗎？

賴清德若真誠面對兩岸問題及台灣民意的真相，就不會想用幾粒灰塵就將台灣搞成飛沙走石的政治仇恨煉獄。這是淺薄。

再談沒有不忍人的悲憫之心。

兩岸問題在基本上是國家生存戰略的問題。賴清德如果相信民主，則國家生存戰略更是一個民主的問題，而民主問題則至少是憲政運作及政黨制衡的問題。

但是，賴清德卻將兩岸政策辯論、憲政運作及政黨制衡完全醜化成對「中共同路人」的鬥爭。如此這般，如何體現國家政策的憲政支撐及民主性？

何況，台獨論述在台灣已是「百分之百的言論自由」，台獨組織在台灣也公開運作。賴清德在此次談話中說：「中共消滅中華民國的野心沒有一天變過。」但賴清德卻未自問，「台獨要消滅中華民國的野心曾否變過」？

賴清德此次談話幾番強調，中共的統戰「分化台灣內部」，但僅以賴清德今年的二二八談話為例，是否更加「分化台灣內部」？

總統的「言論自由」如此百無禁忌，卻要打壓幾個邊緣地帶邊緣人的政治牢騷。這是總統的特權？還是政治邊緣人的軟柿子好捏？

綠色恐怖已然形成完美風暴。昔白色恐怖，除冤假錯案外，見冊的受難人中絕大部分皆是真實的「匪諜」及第五縱隊；但民進黨卻全力為他們洗白平反，視其為追求民主政治而蒙難的一代菁英，並發放了鉅額的補償金。

然而，如今出現的這些「境內敵人」，絕大部分與中共無組織關係，而皆在民主政治及言論自由的範圍內，卻要對其「政治滅口」，且將這些個案放大成對整個台灣社會的仇恨與敵對操作。兩相對比，何其滑稽？

其實，賴清德應當考慮將這些綠色恐怖受難者的名單鎸刻在各人權園區的石碑上，與白色恐怖受難者們共享祭祀。

在此不是為這些「境內敵對勢力」向賴清德求饒。而是因賴清德蓄意利用這些邊緣地帶邊緣人的幾粒塵埃來製造一個飛沙走石的仇恨敵對的台灣而表達抗議。

賴清德，你在凶殘地撕裂台灣，你對台灣沒有不忍人的悲憫之心。

再談對台灣前途沒有責任心。

賴清德將「中國」定義為「境外敵對勢力」。這六個字源自中共原創的詞彙，但姑不論賴清德拾中共牙慧，最可惡的是，他借「境外敵對勢力」將民主異議者皆誣為「中共同路人／在地協力者」，以扼殺憲政民主的正常運作。這將至少引發兩種效果：

①賴清德稱「中國」是「境外敵對勢力」，觸發了兩個思考：一、境外，這又是兩國論嗎？二、海峽兩岸，誰應對「敵對」負責？中共欲併吞台灣，是台灣的敵對；但民進黨要搞台獨，也是中國大陸的敵對。中共若要併吞台灣，卻不容台灣敵對，這不合情理；同理，民進黨要搞台獨，卻不容中共敵對，也不切實際。

兩岸問題的糾結，在中共與台獨皆要消滅中華民國。就中華民國言，即使可稱中共是「境外敵對勢力」，但台獨要顛覆中華民國，則是中華民國的「境內敵對勢力」。更糾結的是，現在的台獨政府又將「反台獨」的民意視為與「境外敵對勢力」勾結的「境內敵對勢力」。這就是兩岸問題的糾結所在。

賴清德若真誠守護中華民國，他必須抵擋中共的「境外敵對勢力」，也必須拘束台獨，即中華民國的「境內敵對勢力」，尤不可將反台獨而捍衛中華民國者誣為「中共同路人」。

最核心的是，賴清德若不能切割他自己在中華民國總統與台獨分子的兩面性，他就不可能改變中共是「境外敵對勢力」的局面，而台獨也仍將是中華民國潛伏的「境內敵對勢力」。

賴清德必須為中華民國、為台灣來切割自己的兩面性，而不可用撕裂中華民國、撕裂台灣來維持他的兩面性。

賴清德的兩岸操作，使中共連「早晚來收你們」這樣的渾話都說了出來。這是中共的失態，但也絕不是賴清德的光彩。

②賴清德當下的困境是他拒絕遵守憲政體制，並欲推翻民主選舉所當然延伸的政黨制衡，而將正規的民主運作醜化成對「中共同路人／在地協力者」的鬥爭。大罷免已沉浸在「反共剿匪／清除內奸」的腥風血雨中，這就是要將憲政體制割喉割到斷，就是要將政黨政治割喉割到斷。

綜上所論，賴清德的兩岸操作幾已熄掉了所有趨向和平競合的可能性；他的內部政治操作，則已嚴重毀傷了民主政治的珍貴生態，更殘忍地撕裂了國家。這顯示他對台灣前途沒有責任心，也使他誓言成為兩岸和平促進者及民主體制守護者皆成彌天大謊，且勿說如何面對國人，賴清德你如何面對自己？

想用幾粒牆角塵埃，灑上仇恨酵母，發動一場飛沙走石的大罷免。三問賴清德：你忍心這樣糟蹋民主嗎？你忍心這樣摧毀兩岸關係嗎？你忍心這樣撕裂毀滅台灣嗎？