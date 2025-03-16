面對將來的「罷免」 請花時間保護台灣民主

湯馬斯佛里曼在三月十三日《紐約時報》批評川普施政的一篇文章中，引述了林肯總統講過的一句話，恰巧也反映出民進黨發起「大罷免」對台灣的傷害。

林肯一八三八年一月在美國伊利諾州斯普林菲爾德青年男子學園的演講，提過對美國政壇的一項警告：「唯一能夠摧毀我們的力量就是我們自己，透過濫用我們最珍視的制度，以及相互傷害…那麼，危險何時會降臨呢？」林肯問道，「我的答案是，如果危險真的降臨到我們頭上，那它一定是從我們內部產生的。它不可能來自國外。如果我們註定要滅亡，那我們自己必然是罪魁禍首和終結者。作為一個自由的民族，要麼我們要永遠撐下去，要麼就自取滅亡。」

就在綠營推動大罷免之際，賴清德請民進黨公職全力投入所謂「人民是頭家」八場說明會，並邀請國人踴躍參與說明會，實質上已等同「下令」動員罷免反對黨的立法委員，也就是利用總統及黨主席的職位，迫害反對黨立委，傷害台灣內部的力量。

其結果之一，就是破壞台灣內部的團結，加劇社會的緊張與永遠的對立。民進黨當局只憑著動物的本能直覺，決定把沒有犯錯的反對黨國會議員全數趕下台，再拚一次重選，看看能不能湊成執政的多數席次，完全不選擇妥協或協商等民主程序的常態。作為自由民主國家，透過定期選舉，凝聚政策共識的目標因而落空。台灣仍然在幼稚民主的階段打轉，怎麼在世界民主陣營中揚眉吐氣？

民進黨大規模罷免反對黨的另一結果，除了勞民傷財之外，也會混淆民眾對民主過程的認識與經驗。沒有具體的理由，而一定要民眾重選民意代表，等於是霸凌民眾，不尊重選舉的結果。

重選也會讓民眾厭煩傷神。民眾是民主程序最終的裁判人，人民也是民主永遠的後盾。因此，如果，反覆選舉令選民厭煩，甚至大多數民眾遠離政治活動，則等於是把台灣的選舉交給民進黨的基本盤積極人士來決定，並把決策權交給民進黨獨斷操縱，則台灣容易給民進黨搞成民主專制，你我全都倒楣。

民進黨執著的罷免立法委員，在世界上很罕見。民進黨搞罷免，不只是內鬥，「互相傷害」而已，也是輸了立委選舉卻不認帳，是對選民的甩鍋，也是在欺負老百姓！全民應該起來反對，要自覺地站出來，表示對現任立委的支持態度與立場。

在不久將來的「罷免」活動當中，請花一點點時間站出來，再一次投票，千萬不要嫌煩。站出來投票，自己作決定，就是重視自己，就是珍重自己的權利。更重要的是，當有人破壞民主常態的時候，我們民眾站出來表示立場。這就是珍愛中華民國的自由民主制度，保護台灣的民主！