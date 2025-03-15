藉正義行內耗 教育部該改名政治部

教育部年初召集校園內尚有「待處置威權象徵」列管的高中以上學校召開座談會，要求各校辦理清除威權象徵的「法定任務」，引發高度爭議。從軍公教人員簽署未領有大陸身分證等具結、封殺大陸數間學校，乃至要求校園移除威權象徵，教育團體直言教育部面對政治議題均「跑在最前頭」，痛批是打著轉型正義大旗，製造敵對意識和分裂。

根據教育部統計，目前教育部部屬機構、高中以上學校有八十一校、一○五項威權象徵，包括蔣公銅像，或是建物以中正、介壽等命名等。如成大光復校區、台師大公館校區均有中正堂，北科大有中正紀念館，嘉義中正大學、北市介壽國中則是直接作為校名。

依教育部說法，清除威權象徵是依促進轉型正義條例規定辦理，今年初召開座談會了解各校現況及依法辦理的「困境」，提供校際交流及必要協助，對於學校配合國家轉型正義政策更名，給予肯定和支持。儘管說詞冠冕堂皇，但其真正目的，可謂司馬昭之心路人皆知，就是去蔣罷了。

做為全國最高教育學術、體育及青年事務的主管機關，教育部近來一連串的作為，根本就是不務正業，放著正事不辦盡搞些反中、去蔣的把戲，如果說以中正為名的學校建物或校名需要改名，恐怕教育部才該改名為「政治部」 更恰當。

促進轉型正義條例是民國一○六年十二月立法並公布施行，當時民進黨一黨獨大，無論條文規定是否符合實情，完全是民進黨說了算，但如今依促轉條例設立的「促轉會」已走入歷史，國會朝小野大，時代變遷、社會氛圍都不同，促進轉型正義條例的條文非但應該修正，甚至該考慮廢止，以避免民進黨政府繼續著力政治意識形態操弄，造成國家內鬥虛耗。

中央法規標準法第二十一條規定，有下列情況的法規應廢止：機關裁併，有關法規無保留之必要者。法規規定之事項已執行完畢，或因情勢變遷，無繼續施行之必要者。法規因有關法規之廢止或修正致失其依據，而無單獨施行之必要者。同一事項已定有新法規，並公布或發布施行者。

無論是「機關裁併」或「情勢變遷」，促進轉型正義條例都到了必須認真思考存廢的時刻，在國會占多數的藍白兩黨必須主動提案修正或廢止，否則民進黨政府以這部法律為名，高舉轉型正義大旗進行撕裂社會的勾當，台灣除了空轉倒退，轉型正義得否實踐似無關緊要。

誠如羅蘭夫人之名言：「自由自由，天下古今幾多之罪惡，假汝之名以行」！在台灣，會否是「正義正義，幾多罪惡假汝之名以行」？值得深思。