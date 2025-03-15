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心無「護國神山」 怎永續台灣

聯合報／ 謝英士、鄭佾展／環境品質文教基金會董事長、副秘書長（台北市）

三月十二日植樹節「中樞」植林紀念活動，由農業部部長陳駿季領銜於苗栗舉行。沒有總統代表致詞、發表對於林務的期望與囑託，凸顯極度邊緣化的林業，在賴政府眼中，不值一提。

過去民進黨政府執政八年，每年中樞植林紀念活動，都是總統府例行活動，蔡前總統更連續四年參加，以表重視。林業署長林華慶是少數留任的「小英男孩」，但顯然不為賴總統所待見。

相較之下，三月一日美國總統川普提出最新的行政命令「立即擴大美國木材生產」、「應對木材進口對國家安全的威脅」，從國內供給與國外進口兩方面重新定位美國對於林業的看法，亟欲擺脫對加拿大的進口依賴。

川普認為美國木材資源豐富，足可滿足九成以上國內需求，外國木材、木材及其衍生產品的不公平補貼，損及美國林業經濟，並對林業自主、國家安全有重大影響。美國國內老化、未能永續經營的森林，導致野火風險提高，因此簡化木材生產有關的許可流程非常重要。

川式藥方又重又猛，要求農業部和內政部將「木材疏伐和打撈」排除在《國家環境政策法》之外，無須進行環境評估或提出環境影響聲明。同時指示林務局和土地管理局，在三十天內提出「促進木材產量增加」和「提高林業計畫審批速度」方案，並要求相關單位對《瀕危物種法》、《部落森林保護法》、《環境保護法》，以及《緊急狀態法》等重新檢視與評估、掃除過於繁重的監管。

美國關注林業發展的方向是對的，即便川普刻意不談氣候變遷與野火，不談林業與森林碳匯，但其行動確屬於淨零範疇，也是綠色就業的一環。川普用拚經濟，庶民話語闡述其對於森林治理的看法，手法是否細膩、能否兼顧環境保護，端看後續聯邦施政。

台灣不是美國，在有限的國土資源中，森林可能是唯一可再生且可惠益地方社區、原住民，促進環境與經濟發展的產業。然而，全台國公有森林占比超過九成，森林法、土地使用管制規定多如牛毛，林業署既看不到傾頹的林業，對於法規障礙也不掃除，民間在ＥＳＧ浪潮下，就算拚破頭也是事半功倍。

呼籲政府在推動自然碳匯之際，更要看到在碳權之外，原住民發展所需的有效林業，以及木質生質能的潛力，早日建立屬於原住民的氣候法治，進一步鞏固台灣的護國神山，力保台灣永續。若僅關注台積電、對真正的「護國神山」置若罔聞，天秤明顯失衡。

植樹節的意義已不只在種樹，而應該進入植樹節二點○版，必須強化既有樹木的經營與維護，更應該觸及原住民族的轉型正義，將氣候正義與淨零經濟的視野納入。

心中沒有森林的領導人，是無法真的讓國家永續的。

原住民族 經濟發展 美國

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