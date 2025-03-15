聽新聞
0:00 / 0:00

王毅先生，你會錯意了！

聯合報／ 戴瑞明／全球和平志工（台北市）
中國大陸外交部長王毅。（中新社）
中國大陸外交部長王毅。（中新社）

最近，大陸舉行兩會期間，王毅外長的國際記者招待會，廣受世人矚目。期間他說：「西方有句話，沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。而在中國看來，朋友應當是永遠的，利益應當是共同的」。王毅有關「國家利益」的論述，把東西方不同看法說得很透徹貼切。

西方從十七世紀西伐利亞條約建立「民族國家」政治體制後，衍生了「國家利益至上」的觀念；然而在東方，尤其是在中國，沒有像西方那樣狹隘的「民族國家」觀念，而有包容的「天下觀念」，認為普天之下都是一家人、有四海之內皆兄弟的共生共榮觀念，整個人類生存應是相互依存的，除了「個別利益」之外，亦應重視「共同利益」。

但王毅外長可能誤解西方有「沒有永久朋友」的話，其實西方確有國際間「沒有永遠的盟邦」這樣的論述，不是說「沒有永遠的朋友」。

十九世紀中葉大英帝國的盛世，當年曾任外相、首相的帕麥斯頓勛爵，也是力主以武力打開大清帝國門戶，發動中英鴉片戰爭的政治人物。他的名言是「英國沒有永恆的盟邦（不是朋友），也沒持久的敵國（不是敵人），只有英國的（國家）『利益』是永恆而持久的」。個人有機會在一九九○年至一九九三年期間擔任駐英代表，深切體會帕麥斯頓名言的真義。

舉例而言，蘇聯是英國二戰期間抵抗納粹德國侵略的「盟邦」，但戰後冷戰期間蘇聯卻變成英國的「敵國」，而西德反而變成英國抗蘇的「盟邦」。

此外，英國外交政策首要的目標是「維護並促進英國的商業利益」，以重商國家著名於世，十九世紀對中國發動鴉片戰爭固是為了商業利益，至今對台海兩岸維持經貿關係亦是為了其商業利益。

王毅先生，對你的金句作些補充說明，失禮了！尚祈雅涵。

朋友 王毅 英國

延伸閱讀

大陸反分裂法20周年座談會登場 趙樂際王毅宋濤出席

連署修法處罰「親中藝人」 綠委：經年累月造成國人憤怒

「風從南方起」王毅記者會提22次 「全球南方」成關鍵詞

哪吒鬧海…王毅88分鐘答23問 網讚記者會金句頻出

相關新聞

藉正義行內耗 教育部該改名政治部

教育部年初召集校園內尚有「待處置威權象徵」列管的高中以上學校召開座談會，要求各校辦理清除威權象徵的「法定任務」，引發高度...

要公正審判 非軍事審判

賴清德總統為防止共諜滲透國軍，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度。能否因此維持軍紀不得而知，卻肯定破壞司法權公正...

不容希特勒式假民主復辟

政治人物不能被寵愛，否則會因日益傾向獨裁、極權，反過來鯨吞人民自由、民主的權利。「權力是終極的春藥」，美國故國務卿季辛吉...

政務官及綠委應簽軍令狀

軍公教人員都要簽署沒有中國的護照、身分證、定居證或居住證之具結書，兩岸瀕臨戰爭邊緣，應立法規定所有政務官及民進黨的立委簽...

兩岸農業可互補 別當鬥爭籌碼

賴清德總統在國安高層會議後發表談話，將中國大陸定義為「境外敵對勢力」，並提出十七項的因應策略，接下來在兩岸交流上將從嚴審...

王毅先生，你會錯意了！

最近，大陸舉行兩會期間，王毅外長的國際記者招待會，廣受世人矚目。期間他說：「西方有句話，沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。