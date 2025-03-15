王毅先生，你會錯意了！

最近，大陸舉行兩會期間，王毅外長的國際記者招待會，廣受世人矚目。期間他說：「西方有句話，沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。而在中國看來，朋友應當是永遠的，利益應當是共同的」。王毅有關「國家利益」的論述，把東西方不同看法說得很透徹貼切。

西方從十七世紀西伐利亞條約建立「民族國家」政治體制後，衍生了「國家利益至上」的觀念；然而在東方，尤其是在中國，沒有像西方那樣狹隘的「民族國家」觀念，而有包容的「天下觀念」，認為普天之下都是一家人、有四海之內皆兄弟的共生共榮觀念，整個人類生存應是相互依存的，除了「個別利益」之外，亦應重視「共同利益」。

但王毅外長可能誤解西方有「沒有永久朋友」的話，其實西方確有國際間「沒有永遠的盟邦」這樣的論述，不是說「沒有永遠的朋友」。

十九世紀中葉大英帝國的盛世，當年曾任外相、首相的帕麥斯頓勛爵，也是力主以武力打開大清帝國門戶，發動中英鴉片戰爭的政治人物。他的名言是「英國沒有永恆的盟邦（不是朋友），也沒持久的敵國（不是敵人），只有英國的（國家）『利益』是永恆而持久的」。個人有機會在一九九○年至一九九三年期間擔任駐英代表，深切體會帕麥斯頓名言的真義。

舉例而言，蘇聯是英國二戰期間抵抗納粹德國侵略的「盟邦」，但戰後冷戰期間蘇聯卻變成英國的「敵國」，而西德反而變成英國抗蘇的「盟邦」。

此外，英國外交政策首要的目標是「維護並促進英國的商業利益」，以重商國家著名於世，十九世紀對中國發動鴉片戰爭固是為了商業利益，至今對台海兩岸維持經貿關係亦是為了其商業利益。

王毅先生，對你的金句作些補充說明，失禮了！尚祈雅涵。