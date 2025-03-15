要公正審判 非軍事審判

賴清德總統為防止共諜滲透國軍，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度。能否因此維持軍紀不得而知，卻肯定破壞司法權公正。

一九五六年所訂的軍事審判法，將軍事審判權歸於統帥權，不僅檢審不分，國防部也成為最高軍事審判機關，甚且起訴書與判決書，都須在公告前送司令為核准，致反應出一種上對下的威權體制，無獨立性可言。在審理程序上，既對被告的保障極為欠缺，亦採取一審一覆判的速審速決。江國慶之冤死，絕對與此審判結構密不可分。

一九九七年江國慶遭槍決後不久，大法官做出釋字第四三六號解釋，否定軍事審判權屬統帥權。故在一九九九年全面修正軍事審判法。惟如此的修法並不徹底，因軍刑法案件乃由軍事檢察官起訴，並由軍事法院為審判，只有部分案件可以判決違背法令上訴高等法院或最高法院，無法全面受到司法權審查與救濟。故在洪仲丘案，就再凸顯軍事審判的審檢不分、封閉性、違反正當程序等等的弊端，致於二○一三年遭廢止。

而如今，要恢復軍事審判，勢必得回復三級的軍事法院，若又只有部分案件有受高等法院或最高法院救濟之可能性，就使軍事審判保有極大的專屬權限，致成為司法管轄的化外之地。若軍事檢察官、軍法官同隸國防部，是否能擺脫軍隊的階級關係中立客觀行使職權，必會受到很大的質疑。

更該思考的是，軍人即便犯軍刑法，對其審理亦應嚴守罪刑法定、程序法定、無罪推定與證據裁判等刑事司法原則。若是基於軍刑法案件的專業性考量，實可採行專家參審制度。畢竟，軍人在平時只是穿著軍服的公民，就算犯罪，也是要公正審判、而非軍事審判。