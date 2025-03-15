不容希特勒式假民主復辟

政治人物不能被寵愛，否則會因日益傾向獨裁、極權，反過來鯨吞人民自由、民主的權利。「權力是終極的春藥」，美國故國務卿季辛吉的這句話也充分說明了政治的權力應被透明監督的主因。

希特勒式假民主、真獨裁給德國和全世界人民所造成的禍害，翻翻第二世界大戰史就能清楚明白。而今日的世界呢？川普、拜登、裴洛西等的政商關係十分複雜，民主政治的迷思讓我們誤以為法律大於政治，其實暗地裡多半是政大於法的利益操作。台灣呢？人民當然不能凡事「屁股決定政黨喜好」，因為民主政治是民有、民治、民享，人民不是奴才。

希特勒式的獨裁能夠突破人性的缺點，主因在於他善於披著民主的外衣，成功透過販賣恐懼，製造對立，編織民族偉大復興的夢想，巧取豪奪法律的授權，打擊異己，遂行黨國一體的私人意志。當我們大聲罵中共政權獨裁專制時，也要理性檢視台灣有權有勢的人，是否也在玩同樣陰狠的勾當？

賴清德政府有走向獨裁專斷傾向嗎？他有不當運用當前的台灣政經、外交、軍事和社會等環境的行為嗎？人民有或因意識形態、國家定位和身分認同的差異，加上政治制度或立法結構的缺失，讓他或執政黨有機可乘嗎？這是做為知識分子、代表社會的良心，必須嚴肅面對、冷靜思考的公共議題。

以賴清德宣布恢復軍事審判制度為例，它不是不能恢復，但適用對象、項目、時間和檢察、審判方式，要清楚定義、明白限縮，有關交流、滲透、認知和統戰的定義都得明確，不能淪為整肅異己的工具，否則政治整肅再現，將是台灣民主之恥。民進黨多少前輩為掃除政治寃獄和黑牢前仆後繼，現在掌權的人不能對不起先賢的血淚。

時代在變，主流價值也在變，維持現況不是一成不變，更不是全部都變，大家一起為下一代的幸福想想。國際政壇對少數執政本來就有它符合政局穩定的通則，歐洲各國正在上演的聯合政府即是一例。賴總統，別用偏執來治理國家，想想人民要的國泰民安，那是你的職責和高度啊！