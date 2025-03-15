兩岸農業可互補 別當鬥爭籌碼

賴清德總統在國安高層會議後發表談話，將中國大陸定義為「境外敵對勢力」，並提出十七項的因應策略，接下來在兩岸交流上將從嚴審核，對此國台辦回應將不得不採斷然措施。兩岸各項交流及農產品貿易，恐將會遭到進一步限縮，賴政府應提早因應，避免影響農民生計。

這些年兩岸關係空前惡化，不僅台灣多項農漁產品遭到中國大陸暫停進口，台灣為避免單一市場風險，也大力輔導農民開拓其他外銷市場。然而受限於關稅、價格、季節性、消費習性、長途運輸等因素，還是很難將中國大陸排除在外，去年中國大陸僅次於美國，居台灣農產品出口國第二位（占總出口值百分之十五左右）；居台灣農產品進口國第三位（占總進口值百分之八），短期很難切割。無論是否將大陸視為「境外敵對勢力」，都應深刻了解並掌握中國大陸未來農業發展方向，才能提出有效的對策，為台灣農業和農民爭取最大的利益。

未來中國大陸在推動農業發展上，有幾項作法值得台灣重視和借鏡：

第一，端穩端牢「中國飯碗」，仍是施政的重中之重：除嚴守耕地紅線、嚴格占補耕地平衡管理，優化耕地的空間布局外，亦著重糧食品質提升，將透過優化生產、加工、儲運等環節，滿足民眾對營養、品質、安全要求。

第二，因地制宜，積極推動農業新質生產力：中國大陸農業正處在「由量向質轉變」的關鍵階段，鑑於發展農業新質生產力，是農業加快轉型升級、實現高質量發展的必要選擇，將加快推動腳步，全面提升中國農業生產力。

第三，繼續加大研發投入力度，鼓勵科企深度融合：鑑於科技創新為農業現代化的首要驅動力量，大陸正積極統合全國農業科技力量，把重心放在國家戰略需求、產業痛點以及前瞻性需求；並確立以「企業」為主體的產學研用創新體系，結合研究單位技術和企業資金、市場優勢，也有助於提高科研成果轉化。

第四，提高農民務農的積極性：透過綜合施策，將重要農產品價格波動維持在合理水準，並進一步落實價格、補貼、保險等支持政策，來提高務農的積極性。

第五，激發農業科研人員創新活力：科技創新最根本關鍵在人才，為此，大陸將改進人才激勵評價機制，建立合理的利益分配機制，來激勵科研人員；也要求科研人員應以農民需求為導向，實地了解並解決田間問題，不能閉門造車。

第六，全力降低對美國農產品依賴，緊握糧食主控權：中美貿易戰繼續升級，為降低美國威脅，中國大陸正積極分散黃豆，小麥，玉米等進口來源，並透過品種、技術等改良增加國內產量，減少對進口糧食的依賴。

第七，對於涉農網路資訊，將建立及時快速回應機制，防止謠言傷農。

兩岸農業可互補、讓兩岸農民同享和平紅利，關鍵在雙邊領導人能少點政治，多點悲天憫人之心，別拿農產品當政治鬥爭籌碼！