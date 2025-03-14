賴十七條 逼兩岸脫鉤斷鏈

總統賴清德公布台灣五大國安、統戰威脅及十七項因應策略；宣布全面檢討修正《軍事審判法》，恢復軍事審判制度，此引發諸多爭論。贊成者認為此利於國家安全維護、防止中國統戰滲透；反對者批判刺激兩岸敵對飆漲，賴政府恐淪為昔日所批判威權體制下警總。歷史猶如一面照妖鏡，昔日民進黨所批判藍色黨國體制，卻轉身為綠色威權政體。這恐產生「寒蟬效應」，兩岸交流及合作必然日趨衰退，加速脫鉤斷鏈。

最近兩岸交流更是倒退，無論是民進黨政府阻礙大陸團客或台灣團客觀光交流、駁回上海福建觀光踩線團、公布禁止與大陸十所學校學術交流及合作，現又針對中國統戰宣布實施軍事審判，這對兩岸交流無疑是雪上加霜。

兩岸關係本已陷入惡性循環，美總統川普執政後賴總統更變本加厲往親美路線一邊倒地傾斜。無論是台積電投資一千億美元在美設廠及國防費加碼，可視為向美表忠政治投名狀及經濟獻禮，未來台灣將遭遇的財政壓力升高、經濟增長下滑、半導體等產業移出造成產業空洞化等問題恐更嚴重。

台灣無法換取川普的安全保證承諾，其對台政策更是持戰略模糊，不像拜登對台倡議民主同盟價值、曾四度倡議防衛台灣，台灣在川普眼中戰略價值下降，一味親美反易被拿捏予取予求，台應善用兩岸關係對沖美中大國關係。如同國際政治現實主義學派大師季辛吉及米爾斯海默所倡議，烏克蘭不應在親俄及親美歐選邊站，一旦喪失戰略緩衝地帶價值，則國家安全危矣！然賴政府反其道而行，不斷激化兩岸對立創造「倚美論」迷思。

民進黨政府在意識形態上已不容許提出「疑美論」，縱使台積電投資美也被視為布局全球強化競爭優勢，更完全不想藉由發展兩岸關係，對沖一邊倒向的親美戰略。然而，儘管當前兩岸敵意螺旋上升、愈來愈像冷戰時期「只能選邊站」之兩極體系，然實際上國際戰略格局卻有朝向多極化發展趨勢，台灣的國際戰略不應自我設限而走向「烏克蘭化」，絲毫沒有從俄烏戰爭中獲得經驗教訓及啟示。

事實上，台灣欠缺烏克蘭戰略的緩衝地位及戰略縱深，也缺乏天然資源如稀土使美願意出兵保護礦產開採。當台積電至美投資設廠，遠離台海兩岸軍事衝突，更不會造成美國家安全及經濟安全危害時，台籌碼更少及戰略價值下滑。台積電至美投資固然是企業全球布局一環，但其生產成本提高、工程師不易延聘及先進製程輸美，形同台戰略資源往美遷移，這無異是自廢武功、損台壯美。

川普執政後，賴政府無論是增加國防費及台積電赴美投資，皆是表達台灣服膺於美國全球戰略及國家利益需求；然川普對台安全承諾更加持戰略模糊而非戰略清晰，若無運用兩岸關係作為對沖平衡，完全一邊倒向美，只會任憑其宰割。今日的「賴十七條」，恐激怒中國、更加認定台灣「倚美謀獨」、「倚武拒統」，也將更強化其反獨促統、以武逼統之力度。