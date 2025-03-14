自縛於意識形態 傷害台灣利益

毫無預警下，賴總統召開國安會議，以台灣當前所面對的五大國安及統戰威脅為由，提出所謂的十七項因應策略，引發各界高度討論，亦有諸多揣測。然而，無論政府意欲為何，若囿於意識形態、無法務實面對兩岸關係，都將致使台灣自縛手腳、空間更加限縮。

舉例來說，賴總統表示，為因應大陸藉融合發展吸引台商、台青之威脅方面，要求政府針對台灣與大陸的經貿關係進行策略性的結構調整，並就兩岸經貿所涉及的人流、物流、金流及技術，進行必要、有序的調整，以強化經濟安全。然而，賴總統所謂的「必要、有序」調整的政策目標為何？如何能實現？要付出多少成本或代價？實際操作過程要如何避免斲傷台灣利益？這都需要切實的溝通與細緻的政策規畫。

例如之前政府為保護防止台灣關鍵技術外流，於二○二二年修訂「國安法」與「兩岸條例」，以杜絕大陸挖角台灣科技人才，造成台灣關鍵技術流失。從企業的角度來看，基於企業永續經營考量，相較政府，更憂心技術、人才外流，因此並不反對政府修法保護台灣企業。

然而，台灣目前已有將近四萬六千家企業赴陸投資，累計投資金額超過兩千一百億美元；且截至二○二四年第三季，台灣一千七百四十六家上市（櫃）公司，近七成在大陸都有投資。也就是說，即使台商近年來因為美中貿易戰、大陸投資經營環境改變等因素減少對陸投資，但大陸目前仍是台灣最主要的投資地區，甚至是最主要貿易順差來源。

更重要的是，台灣出口大陸超過五成為資通訊產品，許多台灣科技公司都有參與政府計畫；若修法過於嚴格，在陸有投資的台灣企業高層幹部、研發人員，都會被視為關鍵技術人才，不但將受到管制，且赴陸需要經政府審查同意，無異嚴重限縮台灣企業動能。

為了避免因噎廢食，政府上一波修法過程積極與業界溝通，對國家核心關鍵技術的認定相對務實；且對於台灣關鍵技術人員的管制亦僅限於政府法人，基本上尚不至於對台灣企業人員赴陸工作造成干擾。然而，若依照賴總統指示，將大陸明確視為境外敵對地區，且責成政府相關單位修法加強管制，是否會迫使在陸投資的台灣企業為經營考量，不得不進一步在地化？將原本可作為台灣力量延伸至兩岸溝通管道的台灣企業，推到台灣的對立面？

上述舉例只是陳述兩岸關係的複雜性：面對大陸，若只是訴諸台灣民族主義、而非提出具體有效策略，可能損害到的反而是台灣。事實上，如果真要徹底避免大陸對台的「經濟脅迫」，那最好的方式，可能是完全禁絕與大陸的經貿關係：一方面從嚴審查台商赴陸、甚至禁絕台灣企業在陸投資；同時減少台灣對大陸的出口依賴。然而，且不論這樣的政策選擇如何的不現實，台灣要付出多少經濟成本？成果將由誰承擔？更重要的是，對陸政策的限縮，究竟是否符合台灣利益？這些問題都需要更多的討論，以及全民冷靜的思考。