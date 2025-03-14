開民主倒車 只能期待天佑台灣

由於中國大陸對台統戰的動作頻頻，總統賴清德昨日召開國安高層會議並於會後宣布，全面檢討修正《軍事審判法》，恢復軍事審判制度讓軍法官回到第一線；未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。賴總統表示，此乃有感於近來有現役、退役軍人被中國收買，出賣情報，甚至組建武裝力量，傷害自己的國家和國人之虞；更有藝文工作者為了個人事業上的利益，不惜配合北京的指令，出賣自己的國家。

惟馬辦表示，賴清德稱「中國」已是「反滲透法」所定義的「境外敵對勢力」時，兩岸恐將陷入萬劫不復的境地；代表賴清德在法制上全面將大陸當成敵國，意圖模仿俄烏戰爭模式，引發兩岸衝突。

溯觀，二○一三年七月爆發洪仲丘在軍中受虐致死案件，引發全民怒火，因此火速修正《軍事審判法》，現役軍人若在「非戰爭狀態」時犯罪，回歸一般司法機關審理；而現任國防部長顧立雄當時就是洪家的義務辯護律師，當時大力反對軍審制度，而今顧已貴為主管機關的國防部長，今夕是何夕點滴在心頭，其不知作何解釋？

現今政府各公部門對中國大陸的態度完全是揣摩上意、意識形態作祟，失去各機關之自主功能。最近連串措施大開民主倒車，激發兩岸之敵對與仇視，如政府清查公務體系人員持有中國大陸身分證、護照、定居證與居住證等情形，引發基層教師與公務員反彈；又如連從事教育學術機關都要介入仇中、反中行列。再者，移民署對劉姓中國籍配偶利用經營的社群媒體帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論，立馬廢止劉女在台依親居留許可，動作之快令人咋舌。

然而，試問當年《刑法》第一百條何以修正，乃認為「以非法之方法變更國憲，顛覆政府，而『著手實行』者。」特別強調在「著手實行」；否則，乃屬於言論自由範疇。維繫兩岸關係的陸委會更是火上加油，扮演戰狼角色，無非將兩岸關係推向兵凶戰危。

無可諱言，《軍事審判法》從廢止到準備恢復十餘年來，社會時空環境與社會背景丕變，對民主自由更加殷切，現役軍人違法已有既成法律可以處罰。台灣的民主自由向來自豪，且可以作為不同於中國大陸之象徵。從意欲恢復《軍事審判法》看最近當前連串兩岸政策，在意識形態作祟下詭譎多變處處充滿荊棘，只能期待天佑台灣。