強併格陵蘭 川普2.0海權布局

格陵蘭大選結果揭曉，「緩獨派」勝出，現任執政聯盟已失多數席次，可謂政局變天，同時有八成五選民反對併入美國。川普對格陵蘭的野心，已使脫離丹麥獨立案成為本次大選的焦點；大選結果出爐，可謂打臉川普，並展現格陵蘭人民的主流民意。

川普對格陵蘭展現野心，數次公開妄言要取得這個世界上的最大島嶼。川普在第二任就職前，曾公開說要合併加拿大，使其成為美國第五十一州；收回巴拿馬運河、併購格陵蘭且不排除使用武力；更名墨西哥灣為美國灣等四大政策。

川普2.0的四大擴張主義戰略，均與強化美國海權有關。合併加拿大及併購格陵蘭二者，使美國取得出北極海的整條海岸帶；收回巴拿馬運河，讓美國東西兩岸聯通不斷；併購格陵蘭尤其是關鍵，若能實現，美國將成為史無前例的四洋大國－東臨大西洋、西臨太平洋、北出北極海、南臨美國灣及加勒比海，川普2.0的海權戰略格局已浮現。

在全球暖化，氣候變遷不斷推進之際，北極海的國際貿易通航常態化，愈來愈有可行性。亞、歐、美三大洲之間，尤其是亞歐之間的貿易物流，通過北極海乃是最短距離及最少日程的海運航路。一般估計，可以由卅七天減少至廿五天。

美國早在十九世紀，向沙俄帝國價購阿拉斯加州，得以控制北極海航路通道－美亞二大洲間的白令海峽。如果未來得以進一步併購格陵蘭，就可以控制美歐二大洲之間的北極海航路通道，可謂極具航運及軍事的戰略價值。

川普2.0的全球海權戰略布局，首指格陵蘭之主因，乃在於亡羊補牢；因為俄國及中國已早著先鞭，領先布局北極海航路之商業性通航。早在二○一八年俄國即推動NSR（Northern Sea Route）北方海路或北海航道之試營運；中國大陸也隨後推動「冰上絲綢之路」倡議，將北海航道視為亞歐間的海運戰略新通道。對中國大陸而言，北海航道的常態化營運，可以降低對於傳統亞歐間通道，例如馬六甲海峽之依賴（戰時被美國卡住脖子之風險）；北極海已形成中俄聯合，與美國進行大國博弈之局。

格陵蘭大選結果，有無可能稍減川普式擴張主義的霸權野心，尚待觀察。誠盼中俄美在北極海的大國博弈，能以和平商貿通航為主軸，而非導彈軍事基地插旗、搶占勢力範圍；這才是因全球暖化導致北極海融冰、形成開發商機下，人類應有的心態。