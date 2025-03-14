國際對川普台灣政策反響

川普上台後姿態甚高，二月底先在白宮羞辱烏克蘭總統澤倫斯基；三月至國會演說，敘述其上任後各種成就，引起民主黨議員以靜坐抗議，及許多英美知識分子之憤怒。

牛津大學歷史教授艾許（Timothy G. Ash）曾被時代雜誌列為世界一百名影響力人士之一，特別撰文對川普加以斥責：

一、他譴責川普在國會以古巴卡斯楚式的演講，內容充滿墨索里尼式的浮誇語言，他希望美國還是一個法治而非人治的國家。

二、美國人民怎可選岀一個霸凌的、虛偽的、厭女的、自戀狂的人？三、川普無視烏克蘭人民奮鬥，並說澤倫斯基為一個獨裁者。四、從明天開始，歐洲必須要決心保衛我們的民主和自由。

其次，對於川普未來的外交事務作為，我們最關心的事項，當然是假如大陸犯台，川普將如何因應？川普在第一任總統任內，曾將台灣與大陸作一對比，說台灣是筆尖，而大陸是厚重的辦公桌，再加上美國遠距台灣八千哩所以無法馳援台灣。但他在過去二年接受媒體七次訪問，針對大陸犯台美國會否馳援台灣的問題，他或拒絕回答、或表示台灣需要交付保護費並提高國防預算；或指出台灣問題需要美中協商，而他不能先揭底牌；或以他和習近平主席關係良好等語搪塞過去。相較於拜登總統四次公開聲明，若大陸犯台他會出兵援台，川普以上含糊不清的表態已引起許多負面評論。

美國外交協會研究員薩克斯（David Sachs）在今年二月指出，川普的表態將帶來幾個後果：

第一，川普既然公開表示要併吞格陵蘭，正好給中國奪取台灣製造藉口。

第二，既然美國要和俄羅斯談判烏克蘭戰局，那中國亦可以要求和美國直接談判台灣。

華盛頓郵報在同月也刊出報導，引述哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）的看法，認為美中將以談判方式討論台灣問題，其結果可能犧牲台灣；艾氏復認為在美中台三角關係中，台灣的角色愈來愈低微，他不認為在川普眼中台灣有何重大價值。該報導也引述日本前首相岸田文雄三年前的看法，認為今日的烏克蘭將是東亞的明天。英國皇家聯合軍種研究所資深研究員Shelter-Jones預估，川普對台政策將不如雷根總統，而是偏向卡特總統。

面對國際社會對川普總統的治國之道及對台政策的反響，請問我們身陷危局，應該有何省思？