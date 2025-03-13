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公股銀行員涉詐、洗錢 內控失靈

聯合報／ 程仁宏／消基會名譽董事長、華夏文教基金會董事長（台北市）
夫妻檔前行員涉詐上億元，金管會重罰台銀2200萬元要求四大改善。本報資料照片
夫妻檔前行員涉詐上億元，金管會重罰台銀2200萬元要求四大改善。本報資料照片

台銀是公股銀行龍頭，竟然爆出松山、仁愛分行的二名行員疑涉詐，開設人頭公司詐騙客戶，並將不法所得透過海外虛擬貨幣洗錢。金管會表示因行員涉案嚴重且違規樣態多，加上台銀內控機制不良，對行員異常交易管理鬆散，十一日宣布重罰台銀二二○○萬元，是金管會近一年來針對行員涉詐裁罰之最高案件。

支持金管會對台銀的重罰，但是作案時間逾三年半，且不法所得高達一點一億，卻只裁罰二二○○萬元，算是「重罰」嗎？台銀內控嚴重失靈，如入無人控管之境，各級主管都沒有責任嗎？客戶權益如何彌補？

台銀這對夫妻檔，自一一○年四月至一一三年七月，長達三年半與客戶有不當資金往來，且代客戶辦理交易情事，更騙上百名民眾的錢，將錢匯到指定帳戶，再將詐騙所得透過海外虛擬貨幣洗錢，已明顯是異常交易態樣，台銀竟然視而不見、放任行員上下其手。

自一○五年至一一三年間該夫妻檔行員，多次以該行帳戶匯款至境外虛擬貨幣平台業者，其中數筆更透過臨櫃辦理；銀行行員不是對大筆金額提領、匯款應進行關懷了解嗎？又該帳戶曾於一○七年，因他行通報警示帳戶而列為衍生管制帳戶；行員涉及洗錢，且他行已通報警示帳戶等異常狀況，台銀已知竟不辦不理。顯示其內部控制及稽核制度形同虛設，螺絲不是鬆了，而是掉滿地了！

台銀為政府百分之百持股之公股銀行，是銀行業的龍頭，應為銀行界的標竿，更應以身作則落實金融機構為消費者把關的職責，肩負金融機構阻詐責任。如今不僅未完善建立員工考核，且未落實洗錢防制及內控機制，竟發生行員涉嫌詐騙及洗錢行徑。金管會應加強對銀行辦理專案檢查、追究高階管理人的責任，更應加重對金融機構之裁罰額度並彌補客戶權益。

客戶 洗錢 虛擬貨幣

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