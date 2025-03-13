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卓揆別哭窮 還有協助金

聯合報／ 陳國樑／政大財政系教授暨系主任廖昰軒／執業律師

最近立院藍白黨團通力合作通過了財劃法修正案，同時刪減中央政府總預算，大幅縮減中央可支配財源及政府支出規模。少數執政的卓揆於是情勒哭窮，甚至揚言預算刪多少，建設就會少多少。實際上，卓揆如果認為財劃法修正讓地方太富、中央太窮，完全可以依照財劃法規定向地方收取「協助金」，大可不必挑動社會對立。

首先，依照財劃法第卅三條、地方制度法第六十九條第一項後段，賦予「上級政府向對財力較優之地方政府」收取協助金的權限。其次，於法制作業上，中央政府發放地方補助款，還需歷經一段法制作業後制定補助辦法；而協助金，在目前缺乏明文規範之下，中央政府完全可憑一紙函令收取。

再者，既然中央對地方有協助金收取權，如果地方政府不服，實際上也將因大法官提名程序延宕，導致地方救濟的困難。

如上說明，現行協助金收取方式過於空泛，令上級政府權力過大，下級地方政府難以制衡。因此建議：

第一，制定裁量性行政規則，中央政府明定協助金的收取時機、發動條件及收取數額，除達成行政自我規制之外，亦使下級地方政府有預見可能，不致造成中央對地方的突襲。

第二，立院應檢討協助金的收取範圍，讓相關法規更細緻化，並落實成為具體可運作的機制。否則依目前財劃法及地方制度法，將導致中央政府得藉由協助金的名義對地方政府橫徵暴斂。

第三，協助金應作為財政資源分配不均的衡平機制，在財劃法修正案通過施行後，如果地方政府因財源過多造成鋪張浪費，中央政府可藉由協助金調控。

綜上所述，協助金作為財政工具之一，法制上亦賦予協助金容許性。卓揆與其每天情勒哭窮，倒不如認真評估收取協助金的可行性；完善協助金收取制度，讓財政運作更上軌道。

地方制度法 情勒 財劃法

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