日前美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處處長谷立言受訪表示，美國是全世界最大的能源出口國，可以作為台灣可靠的能源來源，無論是液化天然氣、再生能源或核能。谷立言一話，讓人不得不反思台灣的能源政策。

三月八日《聯合報》五版報導，中火近五年至少發生六起火警，包括二○二一年六月十日煤炭轉運塔輸送帶起火、二○二二年四月二十九日煤炭轉運塔輸送帶起火、二○二二年十一月二十九日堆取煤機起火，煤炭轉運塔燒毀、二○二三年十月二十六日卸煤機高空運煤輸送帶起火、今年二月十三日四號機組鍋爐起火，以及三月七日燃氣機組海水渠道工地起火。台電對此則允諾，要加強督促外包廠商、工安與防火教育云云，並保證供電正常不受影響。

這樣的話不輕不重，聽在動輒濃煙密布的鄰居民眾耳裡，比照愈來愈頻繁、各種火災原因層出不窮的真實現況，讓人實在難以安心。

中火近年來儼然已經成為全球最大的燃煤火力發電廠，相較其他煤炭盛產的地區，以火力發電似乎是天經地義的事，但是為了永續未來，許多國家都努力轉型，即使化石燃料資源唾手可得。然而，台灣既不產煤炭、不產石油、也不產天然氣，卻執意用台電的虧損，來補貼莫名其妙的高額運費、不斷漲價的原物料，以及自己人在購入過程中的層層剝削，年年虧損屢創新高。若是整體精算起來，火力發電對於台灣的成本是非常高的！如果再加上火力發電所產生的汙染，對台灣的空氣、水、土地所造成的破壞，以及對人體造成的健康危害，許多個人生命的犧牲、家庭的破碎、社會的動盪（特別是健保醫療費用的支出），火力發電的隱藏成本，以及所轉嫁的外部成本，可能都是難以估算的天文數字。如果我們的下一代沒有健康，還談什麼未來？這樣的慘狀，安住在台北的政客看到了嗎？還有誰能說煤炭發電是最便宜的？賠上的健康和生命該如何計價？

身為中部居民，我們不樂見有心人士炒作地域的矛盾、互相不明所以的攻擊。真心希望嗜火力發電如命的政府能懸崖勒馬，才不致引發更深遠的民怨，甚至是玩火自焚。請環境部發揮該有的官僚專業、為環境永續及百姓的未來發聲；台電高層回歸實質的科學數據立論，讓我們的能源政策不再飲鴆止渴，而是實在的為「我們想要的未來」而努力。