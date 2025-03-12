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國旅暖心 遊客是幸福的

聯合報／ 黃淑惠／退休公務員（台北市）

春暖花開，又是要與春同在的好時節。阿里山花季的第一天，和朋友一起從嘉義到阿里山。沿途的交通標誌很清楚，靠近阿里山園區的時候，有很多的大型遊覽車停車場，再往內開，是小型車的停車場；這些臨時停車場都在路邊，由景區的工作人員，將路面崁平畫出一個個格子，讓車輛有秩序地停放。

下了車，看到接駁車在沿途招攬停好車的遊客上車，免費接到園區，非常暖心。

花季剛開始，還不算遊人如織，但也有相當多的遊客，每人規規矩矩地走在木板人行棧道上；本國遊客、外國觀光客，熙來攘往，好不熱鬧。櫻花姿意怒放，回程的賞花遊客，人人臉龐上漾滿春意盎然的笑靨。

疫情過後，很多的遊客都到國外旅遊，島內的景點顯得有些寂寞；特別在花蓮地震後，東部地區顯得更為蕭條。我走過很多的台灣旅遊景點，每一次去，都有新的體驗，景點的安全、整潔、解說導覽，甚至厠所外洗手台都有冷熱水之分，在在令人激賞。遊客是幸福的。

停車場 景點 阿里山

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