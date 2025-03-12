國父逝世百年的哀思與惕厲

一九二五年三月十二日上午九時卅分，孫中山先生在北京與世長辭，至今整整一百年了。

孫先生生於一八六六年十一月十二日，旅世只有五十八載四個月，何其不幸！其父達成公，活了七十五歲；其子孫科先生，活了八十二歲，唯獨他因過勞，未享遐齡，殊可痛惜！大陸中華書局的《孫中山史事編年》，原擬出版二十冊，後感內容繁重，篇幅超載，濃縮為十二冊，仍屬皇皇巨著，可見其盡瘁的一生。

孫先生彌留時，以英語和粵語，反覆吐出「和平」、「奮鬥」、「救中國」七字，令人感傷與深思。他是革命家，奮鬥之目的，在求民族平等，民權發達，民生樂利。中華民國成立後，他強調建設之首要在民生，對前朝不以復仇為能事；演講三民主義時，更不顧鮑羅廷的阻撓，批評馬克思的階級鬥爭。由此可知，他追求真理，愛好和平，而非戰爭。

相形之下，毛澤東完全相反，服膺鬥爭哲學，且身體力行，至死方休。一九六七年二月三日，他對卡博、巴廬庫表示：「有人說，中國愛好和平，那是吹牛，其實中國就是好鬥，我就是一個。」他身為掌權者，好鬥就成為嗜殺了。他享受這樣的過程，直言「與人鬥，其樂無窮」，高呼「千萬不要忘記階級鬥爭」，在他的長期統治下，中國人民死於非命者，慘達天文數字。請問，他是孫先生的繼承者嗎？

孫先生的遺囑，雖為汪精衛所擬，但他認可並且簽名，因此有效。其中最重要的囑咐，就是召開國民會議，以及廢除不平等條約，這兩項任務，都是蔣介石先生完成的。蔣先生是愛國軍人，在那個民族災難深重的時代，他堅苦卓絕，領導北伐和抗戰，成為最高領袖，且統一全國，為毛澤東所推崇。結果，中共沒收後者的言論，遂使大陸的歷史教科書失真，令人不忍卒讀。

一九二七年一月，蔣先生北伐期間，就收回漢口和九江英國租界。一九二八年十一月起，他與比利時、義大利、丹麥、葡萄牙、西班牙、希臘、捷克等國，另訂平等互惠通商新約；又與美國、英國、德國、挪威、荷蘭、瑞典、法國、日本等國另訂關稅新協定。假如孫先生多活幾年，就能目睹這樣的成果，必感欣慰。

一九四三年一月十一日，中美、中英的平等新約，分別在華盛頓、重慶簽字，撤廢的特權包括：領事裁判權、使館界及駐兵區、租界、特別法庭、軍艦行駛權、內河航行權等。稍後，巴西、比利時、挪威、古巴、加拿大、瑞士、荷蘭等國，也相繼與我國簽訂新約。百年不平等條約，遂在蔣先生的手上廢除，奠定其民族英雄的地位。這段青史，我們擦亮了嗎？兩岸人民知道嗎？

孫先生遺囑中的國民會議，後來演變為國民大會，載入中華民國憲法。抗戰勝利後，蔣先生明知張君勱先生為反對者，仍然接受後者起草的憲法，展現了領袖的度量。一九四六年十二月廿五日，國民大會通過中華民國憲法；一九四七年一月一日，國民政府公布，同年十二月廿五日施行。孫先生早就主張五權憲法，此舉完成他的心願，在天之靈當可再感欣慰。

但是，中共自始就反對這部全民憲法，且於一九四九年建立政權，宣稱中華民國已經消失，又於一九五四年推出一部階級憲法，相形見絀。孫先生的「救中國」，就是要救中華民國，如今這個遺命更為艱巨，責任在我們身上。《易經》說：「君子終日乾乾，夕惕若厲，無咎。」這樣勤奮不懈，又警惕戒懼，方能免於危害，確保我們的國家，讓孫先生永遠是我們的國父。