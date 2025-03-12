科技．人文聯合講座／編織一條台北的降溫浪漫廊帶

郭瓊瑩 外國觀光客與陸客喜歡台灣的巷弄文化，來台北、台南、九份、鹿港、望安…無不被那些有歷史感和人性尺度的小巷、小角落、小水井所吸引。

美國賓州大學藝術學院前院長（都市設計專家），每次來台北就自己鑽入各區之後巷中探索。他曾說：「這就是台北不必和其它城市比較的浪漫。」在共同參與台北都市空間紋理調查時，走遍大街小巷，我們共築了一個夢–建國及新生高架橋下的空間可再現陽光嗎？

加蓋清溪川上之高架橋，是韓國六十年代朴正熙總統現代化之指標。但這個現代化的「驕傲」市政，到了二○○三年李明博市長決定「開蓋」打掉高架道路，以帶動這條六百多年的古川動脈兩岸之人文、商業與環境新風貌。

自二○○三至二○○五年光速完工，耗資九千億韓圜。雖此建設帶動都市更新，卻也因清溪川原為市區汙水承受體，清淨水源不足而必須自漢江引水，為此每年維護管理要耗費七百萬美元，此亦成為另一爭議。

惟當其開蓋後，此貫穿首都中心空間之水道，卻讓市區平均降溫八點六度Ｃ，而風廊效益也提高五成，空氣品質變佳，也引入河川濕地生態復育，成為觀光熱點。

韓國首爾清溪川之開蓋，帶動了大格局之都市更新。郭瓊瑩／攝

大台北都會區中，東西南北向共有三條高架大道（市民／新生／建國），因其建設時期不同，交通效益亦各有異。

就首都長遠發展而言，當我們在談「地下宮殿」全市型滯洪大建設時，似乎也應如李鴻源教授所言，應自大流域系統再來擘畫未來首都盆地之百年韌性基礎建設，惟現階段可有一個浪漫的大台北廊帶，得以短期間蛻變之？

建國高架橋下空間，於一九八二年李登輝市長任內已裁定設置花市，此亦延續了謝東閔省長照顧花農的政策，迄今已四十三年；核心段之花市、玉市、書市，也已成為知名的藝術園藝生活廊帶。

日本東京ＪＲ鐵道下方之傳統市場空間，已漸次逐段改造更新為更精緻整潔、有時尚感之藝術創意市集。郭瓊瑩／攝

惟再檢視，橋下空間老舊、欠缺現代化生活美感，更遑論與倫敦的Chelsea、阿姆斯特丹水岸花市、泰國派克隆、法國尼斯，甚而印度的普曼迪相比。上述花市有全年固定之場域，已成為全球城市觀光名片。

也因此院長和我們開始編織一個夢（也快二十年了），他說，如果停車問題能逐一解決，力推公共運輸周邊接駁，是否某一段可以轉型為全年候固定花市，而某幾段也可轉為藝術家創作工作坊，如東京的「2K540」，成為首都亮點？

此廊帶與大安森林公園及空總接壤，無論空總未來發展為何，它甚至可騰出一角落建置一個大溫室，展售台灣本土花卉，兼蓄市民園藝環境教育場所。

最後更期許新生大排、瑠公圳之接續「開蓋」，暨淡水河流域綠色超級堤防都更之實踐。此對市府力推之熱島降溫政策將有高效益。若再串聯到市民與仁愛林蔭大道，相信這浪漫廊帶，可以在不徵收土地、產官學民智慧協調合作下，為首都編織出一條具有療癒景觀和美感的幸福浪漫新地標，而它應是可實現的夢。（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）