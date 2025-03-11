國父逝世百周年 效法孫中山和平心願、實業疆場

星河流轉，歲月如梭，轉瞬間即將到中華民國締造者孫中山先生逝世百周年的紀念日。

做為一個中國人，萬萬不能忘卻先生留給我們的資產遺澤，因為那是計利天下、經國濟民的寶典。以史為鏡，斑斑可考，回顧過去的百年滄桑，不正是歷經劫難、飽受煎熬，一次又一次翻轉國族命運的寫照？

若謂孫中山留給我們最珍貴的資產遺澤是什麼？大體上可用「和平的心願，實業的疆場」這十個字來概括。它對當下的世局和國運之意義格外深遠。前者，在叮嚀兩岸同胞應共同珍惜和平之得來不易，不應輕啟戰端；後者，則在垂範為政者要做到「專尚實際，不務空談」，俾為國家開創出一條康莊大道。

記得三十年前，文訊雜誌社曾邀集百位名作家撰文結集，出版《假如沒有孫中山先生》一書，分別從「笑迎陽光」、「烽火歲月」、「憂患人生」及「人間有愛」四個方面，來刻畫先生的精神面貌，栩栩如生。如今重溫舊冊，在那厚沉的五百餘頁書裡，文字傳達著聖賢的智慧，傳說刻畫著聖哲的行跡，仍讓人感動不已。

直言之，孫中山立志推翻滿清、建立民國，固功不可沒，但最值得國人珍視者，殆為他畢生所倡導的三民主義、五權憲法、建國方略、建國大綱及實業計畫等等。這些都是他留給後人彌足珍貴的寶典。其中尤以《孫文學說》所揭示的心理建設，最為迫切緊要。誠如先生所說︰「夫國者人之積也，人者心之器也，而國事者，一人群心理之現象也。是故政治之隆汙，繫乎人心之振靡…心之為用大矣哉！」

環視當前台灣社會，可謂亂象紛陳、惑人心弦，欺偏私疑、隨處可見。無疑的，執政當局必須負起最大的匡導責任。但當一國之內政不修、綱紀敗壞，倖進之徒、充塞於室，再奢談侈論，又何裨益於世道？當執政者不能從自身做起，正心誠意地為民謀福，為國獻替，實有愧於「一張票一世情」之曾經許諾啊！

適逢孫中山逝世百周年，卻不見政府有任何紀念活動，莫非真視孫先生為外國人嗎？

本文要奉勸一句話，放大視野，宏觀全局，走出歷史陰霾、放下黨派仇恨吧！何不效法百年前的孫先生，他用盡了全部的熱情、理想，乃至生命，去做的那「第一等大事」，即為締造一個真正自由平等博愛、永垂無疆之國度而奮鬥不懈。