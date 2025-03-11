請把握AI基本法立法契機

上月於法國巴黎落幕的人工智慧行動高峰會，各國對ＡＩ監管態度分歧；美國與英國主張市場主導模式，減少監管，以促進技術創新與產業競爭力；歐盟則強調監管與透明，預計投入二千億歐元支持開源ＡＩ，避免技術壟斷。

面對國際競爭壓力，台灣應盡速制訂適合自身發展的人工智慧基本法，以促進科技創新與產業發展，同時兼顧人權、倫理與社會價值，維持台灣在全球ＡＩ產業的關鍵優勢與競爭力，為未來ＡＩ治理奠定堅實基礎。

美、英的市場導向模式，雖有助於加速技術發展，卻恐引發偏誤、歧視、隱私侵害，及資訊濫用與不當利用；歐盟的嚴格監管，可能減緩企業的創新動力。因此，台灣應在科技創新與風險管控間取得平衡，確保ＡＩ健康發展。

ＡＩ技術廣泛應用於醫療、金融、司法及政府決策等領域，涉及個人資料保護、智慧財產權、勞動市場與國家安全，必須跨部門合作，方能有效監管。建議政府成立專責ＡＩ監管機構，且法案應納入知情權、退出權、風險評估與管理、權利受侵害時的救濟機制，以及全面檢討並修正智慧財產權、個資保護等相關法令。此外，應納入動態調整機制，確保法規能與時俱進；同時，政府應確保法案內容符合國際標準，並落實產業自律，兼顧技術發展、社會價值與法規調適。

各黨對制訂ＡＩ基本法已有相當共識，行政院亦將其列為優先法案。朝野應珍惜難得的立法契機，建立前瞻性的ＡＩ治理架構。