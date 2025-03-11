科技．人文聯合講座／待價而沽的AI創作

二月下旬，紐約佳士得拍賣行舉辦為期兩周的擴增智能（Augmented Intelligence）拍賣會，聚焦人工智慧（ＡＩ）藝術創作。

卅四件拍賣品中，最終有廿八件找到買家，總售價約七十三萬美元。其中最高價作品為動態數位創作「機器幻覺—ＩＳＳ夢想—Ａ」（Machine Hallucinations-ISS Dreams-A），以廿七萬多美元售出。創作者將國際太空站（ＩＳＳ）捕捉的一百廿萬張影像及地球的衛星圖像，餵給ＡＩ生成工具後，轉換為動態影像組合。

該作品運用生成對抗網路產生連結數據、記憶和想像力的超現實夢境，藉以探索ＡＩ的「潛意識」。創作者說：「如果機器可以學習，它也能做夢嗎？它能產生幻覺嗎？」ISS Dreams運用ＡＩ生成能力，不僅重建實境，且能設想嶄新實境，提供了一個超越人類感知世界的詩意願景。

在生成式ＡＩ橫空問世後，其憑空虛構的產出有時如幻似真，怪不得一年多前劍橋詞典選出的年度字詞為Hallucinate（產生幻覺）。當我們凝視「機器幻覺—ＩＳＳ夢想—Ａ」時，有時還真分不清那些雲霧繚繞及潮起潮落的景象，到底是機器本身的幻覺，或是自我浮現的幻覺？此數位作品附贈顯示器和配套硬體，並附有非同質化代幣（Non-Fungible Token；ＮＦＴ）以資證明它的數位收藏。

然而，目前許多ＡＩ生成工具都未經許可，即以藝術家的作品進行訓練，頗具抄襲爭議。因此，本次拍賣引發藝術團體的關切，六千多名藝術家共同簽署公開信呼籲終止拍賣活動。此外，批評者也認為，拍賣活動將擴增智能創作推上神壇，必將犧牲那些手工藝術創作者的利益。

無論如何，ＡＩ工具已成為藝術創作的一種媒介，ＡＩ創作也逐步蔚為風潮。以ＡＩ的演化速度來看，人類自古以來所累積的文化遺產，未來恐被ＡＩ文化遺產所超越！在數位革命浪潮裡，作品的原創風格仍是不變的核心價值，它必將時時考驗著每一位創作者，也考驗著每一款ＡＩ生成工具。

紐約人文薈萃，前衛拍賣活動此起彼落，乃世界兩大拍賣行必爭之地。早在六年多前，紐約佳士得就曾拍賣單款ＡＩ畫作「Edmond de Belamy」（好朋友艾德蒙），以四十三萬多美元售出。從佳士得所在的洛克斐勒中心，沿著第五大道往北走，在經過川普大樓和第凡內珠寶店後，轉向東北方的上東城，愉悅漫步約半小時後，在康乃爾大學醫學院旁，就可找到另一家大型拍賣行蘇富比總部。

去年十一月，蘇富比拍賣了一件ＡＩ作品「A.I. God.」，那是全球首位超寫實人型機器人藝術家「愛妲」（Ai-Da）的藝術創作，以一百零八萬美元售出。愛妲使用ＡＩ語音工具說：「我的作品關鍵價值在於它能夠成為新興科技對話的催化劑。」

面對兵臨城下的新興科技，不知讀者會選擇以掃把對抗，或者以畚箕笑納呢？是敵是友，往往就在一念之間呀！

（作者為台灣大學資訊工程系教授）