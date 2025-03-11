台積神山搬家？ 菩薩分靈？

台積電董事長魏哲家到白宮和川普見面，宣布加碼一千億美元擴大在美國的投資建廠。加上之前的金額，會接近台積電創立至今所有投資的三分之一，引起討論也引發質疑，如：護國神山要被搬走了？矽盾不保？技術外流？甚至說是「川普移山」。

三年多前，有以「矽盾」為名的紀錄片贊助申請書送到基金會。我給了意見：「故事很好，但不宜用矽盾這名稱。」「矽盾」是被過度渲染的字眼，不能以台積電的名義背書這個說法；就像即使別人都讚美你是絕世佳人，也不宜自稱是美女。

從劉德音到澳洲前總理陸克文都曾表達過：「中共不會因為半導體而侵犯台灣，也不會因為半導體而不侵犯台灣。」陸克文還說過：「美國知道晶片的重要，但至於矽盾這說法，美國只因晶片而保衛台灣，這種說法百分之七十五以上並非事實。」

我說，不存在矽盾不保的問題。矽盾這個字眼，台積電本身、總統、外長、經長，本就不應說。即使手中真的有法寶，也不能把它當成永久或唯一的。政府和民眾都需要再教育。

去年十月在台北和美國智庫的閉門會議，美方也很直白：「手中有槍，才會有盾，台灣一定要增加國防經費支出」、「台灣地緣政治風險太高，最先進製程一定要到美國來」。我就說，一九五五年，邱吉爾寫信給美國艾森豪總統：「蔣介石值得你用盾牌來保護，但不值得你為他去動用刀劍。」這裡的蔣介石，指的是台灣，那時台灣沒有任何半導體。也不要老是說台灣是世界上最危險的地方，張忠謀說過：「如果真有戰爭爆發，我的天，我們要擔心的就不僅是晶片而已了。」

二○一八年六月，張忠謀退休，在臨走出台積電總部大樓前環視眾人說：「團結合作，再創奇蹟。」未來十年，亞利桑那擴廠計畫執行的困難度，將遠大於潛艦國造，是一個賭上台積電未來的生存挑戰，需要有能力且受信任的領導者，也將派用成千上萬名工程師前去支援，是一個國家級的任務，必須將派駐當地員工和眷屬放在第一優先，比工廠的硬體建設更重視。駐外單位和僑民也要協助形成一個有台灣元素的移民社區，做為國家實力的延伸，才能長久凝聚足夠的支撐力量。也只有落實「台灣團結、美國合作」，才有再創奇蹟的可能。

台灣有些香火鼎盛的廟宇，把神明分靈到外地去蓋廟供奉。在地緣政治的風險下，受美國政府敦促，台積電赴美擴大投資，很大部分是為了滿足希望確保供應鏈韌性的客戶，以及安撫對國家安全念念有詞的政客。為了搶救「美國製造」，全世界公認「威靈顯赫」的台積神山，只好接受請求分靈至外地，以澤及四方。

至於對技術外流的擔憂？分出去的神像，也還是要定期回到原來的廟宇參加祭典，才能得到法力加持。如果十年後有另一位美國總統提到台積電，又再次說起川普最近說的話：「I give them credit」，那台積電和台灣會得到世界的尊敬與和平對待。到那時，千億美元的加碼投資，可以算是對得起股東和台灣人民。