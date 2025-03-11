查處藝人 非法文字獄誰怕？

中共外長王毅七日在大陸兩會記者會上，稱「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，央視新聞隨後製作「台灣必歸」圖卡，諸多台灣藝人也在微博轉發。對此，陸委會表示將依「兩岸條例」卅三條之一進行查處。但筆者以為，此乃非法文字獄，誰怕？

首先，「中華民國」簡稱「中國」，合憲合法。中華民國憲法增修條文前言：「為因應國家統一前之需要，依照憲法第二十七條第一項第三款及第一百七十四條第一款之規定，增修本憲法條文如左」，同法第十一條：「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定。」既然中華民國包含大陸地區，侯佩岑等主張「一中原則」、「台灣必歸」，是合憲合法，誰曰不宜？

其次，兩岸條例第卅三條之一，不罰個人單獨行為。按兩岸條例卅三條之一，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得為下列行為：一、與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為。二、與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作行為。三、與大陸地區人民、法人、團體或其他機構聯合設立政治性法人、團體或其他機構。

法律行為分為契約行為、共同（合同）行為與單獨行為；「單獨行為」一人為之已足，契約則須「雙方」意思表示合致，共同行為如股東會、區權會，必須經由「共同商議」結論。

今侯等所為應屬單獨聲明，除非民進黨政府能證明與上開大陸機構有契約、有開會，屬「合作行為」，否則自不合法律處罰態樣，怎可法外加法，違法開罰？

最後，長官無端開罪，軍民離心離德。無論日前馬前總統邀陸青年來訪的發言遭刁難，抑或今日陸委會欲開罰藝人，寶島看似風平浪靜，然陸委會長官處處疑似玩法弄權，沉默的台人敢怒不敢言，又怎能藉開罰團結全民呢？

呂后迫害劉氏，扶植呂家稱王，大臣陳平與太尉周勃默許；呂后一死，周勃來到禁衛軍的北軍說：「跟隨劉氏的露出右臂，跟呂氏的露左臂。」軍士皆露右臂，呂氏大勢已去，遂亡。今中華民國憲法法統與大陸血脈相連，卻被台獨搞得烏煙瘴氣，只是大家如陳平、周勃保身，然他日有變，某人高舉「護一中憲法」義旗，誰又敢逆天而行，支持獨立？