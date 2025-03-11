封殺陸名校 自斷競爭力

最近教育部連續對中國大陸學校祭出禁令，除了禁止台灣學校與統戰部主管的華僑大學、廣州暨南大學以及北京華文學院三所學校交流外，又另外增加所謂「國防七子」的封殺令，引起學界一片譁然。

台灣素來崇尚民主法治和自由開放，大學自治正是其中重要一環。根據大法官解釋，大學自治為憲法第十一條講學自由的保障範圍，也就是大學對於教學、研究與學習的學術事項，享有自治權。簡單的說大學不受政府、政黨、教會或其他勢力干預，實行獨立辦學。如今在抗中旗幟下，教育部公然對大學施以政治指導，無疑是對高等教育的戕害，且正如東吳大學前校長潘維大所言，是件失去格調的行為。

尤其以保護國家關鍵技術不外流為由，對於包括北京理工大學、南京理工大學、西北工業大學及哈爾濱工業大學在內等七所國際知名學校實施交流禁令，更令人啼笑皆非，學生哪來所謂國家關鍵技術？這七所學校均是科技十分出色的名校，也與美日歐等地大學持續合作。與他們進行學術交流，絕對可提升我們在高科技產業上的實力。學生到這些學校學習，和赴美名校如麻省理工、史丹福、加州理工學院等有何不同？既然大陸都不擔心其核心技術會被台灣學走，我們又何必杞人憂天。

近十年來中國大陸的科技及製造實力突飛猛進。今年剛好是「中國製造二○二五」計畫第一階段的驗收年，根據去年南華早報所述，在該計畫覆蓋的二六○多項項目中，大部分均已達成，甚至有些當初未列入計畫的高科技項目也有超水準表現，成效可觀。就連美國國務卿魯比歐在去年九月針對「中國製造二○二五」的報告中也坦承，這份計畫涉及的關鍵領域大部分都已達成目標，甚至有些已超越美國；半導體上雖尚未達陣，但已取得相當進展。他也警告美國，中國在各方面正努力縮小與美國間的差距。而美國對中國的抵制與防堵，雖收短期之效，卻會反向刺激大陸加速發展。美國應引以為戒，調整路線，加強國內工業製造能力，否則不出十年美國人生活中所有關鍵事物都將倚賴中國。

一直以來美國有包括蘋果、微軟、輝達、Alphabet、亞馬遜、Meta及特斯拉等所謂「科技七雄」，而現在中國的「十姐妹」，即阿里巴巴、騰訊、美團、小米、比亞迪、中芯國際等已然崛起，且有取代之勢，更不用提一些新創事業，如包括DeepSeek及做機器人的宇樹科技的杭州六小龍等等。反觀台灣在過去十餘年除了代工產業有所成長，沒有發展出一個「獨角獸」；只有「護國神山」，而無「護國群山」，這是非常令人難過的事。

美國向來在高科技的創新處於領先地位，但過去十年中國進步神速，在高科技的創新上已可與美國並駕齊驅，甚至有超越之勢，就連美國一些知名媒體都承認中國高科技發展已具有領先地位，台灣應該要引為警惕。除了要加強對高科技領域投資，更要培養專業人才。

現在我們的學生在ＳＴＥＭ的課程減少，非常不利日後發展。我們應加強這方面的學習，並鼓勵年輕人捐棄意識形態，外出留學，向國外取經，學習他國在高科技方面的知識，回來後將所學貢獻國家，幫助台灣發展。

在這股科技浪潮之下，台灣要急起直追都很困難，遑論還要自縛手腳，斷絕交流學習之路，如此以政治來干預高教，絕非台灣的競爭力之福，盼政府深思。