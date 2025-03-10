科技.人文聯合講座／書與輸：書展過後的省思

曾有人半開玩笑地告訴我，不要送「書」給剛上任或履新的親友，因為「書」、「輸」同音，不太吉利！然而，歷經了剛落幕的台北國際書展後，我對「書」與「輸」有了新的體會。當然，這與迷信無關。

在開幕日，我曾擔心台大出版中心會在大型商業出版社的包圍下乏人問津。畢竟，學術專書與教科書以傳承知識與啟發智慧為旨；我們追求細水長流，而非隨波逐流。然而開幕不到半天，台大展位已湧入大量的讀者，甚至擠得我與執勤同仁都難以在書櫃間自由移動。我原先的憂慮，也瞬時化為欣慰和感激。

更令我意外的是，造訪展位的讀者以大學生居多，甚至不乏中學生！許多同學一次扛了好幾本書至櫃檯結帳，顯示仍有年輕人願意透過閱讀來充實自己，實屬可喜。雖然他們買書回家後未必能馬上翻閱（就像我一樣），但至少在求知的路上，他們已踏出了第一步。

相較於書展的熱烈氛圍，大學校園卻呈現強烈的「厭書」反差。許多學生習慣將老師提供的投影片視為主要的知識來源，對於借閱或購買教科書興趣缺缺。由於讀了投影片就可拿高分，加上網路資訊唾手可得，使得研讀教科書的意願大幅降低。即便是舉世公認的經典巨著，也乏人問津。更現實的是，即使讀了教科書，也不一定能拿更高分，甚至還可能因讀不完而考試失利。在高分與學分的雙重壓力下，多數教科書已被束之高閣，成為台灣高教積重難返的沉痾。

在沒有網路的年代，我和許多大學生一樣，仰賴影印同學的筆記來應付考試。當年礙於同儕壓力與師長威權，團購教科書尚蔚為風氣。為了不讓買書的錢白白浪費，即使先讀了筆記，仍會翻閱幾頁的教科書，來減少罪惡感。坦白說，三十多年過去，除了同學秀麗的筆跡，我早已忘了筆記的內容。然而那些曾畫過線、寫過註解的書頁，至今仍是美好的回憶，以及持續學習的養分。

若想兼顧高分成績與深度學習，我建議可先「交叉比對」投影片與教科書，接著閱讀老師教過的章節，再佐以投影片來加強複習。如此既能避免短影音式的片面學習，又能掌握到重點。然嚴格來說，這仍屬「二軍」的讀法。若想成為真正的「一軍」，須投入更多的時間研讀教科書，且願意勇於提問、討論、分享，並整理出一套屬於自己的筆記。

書展過後，我又重回校園，迎接新的學期。我不確定「書展效應」能在校園持續多久，只希望那些買書的同學能早日翻閱新書，在字裡行間發掘新知，並與作者產生心靈共鳴。或許，這無法保證三周後的期中考能取得高分；但高分不過是短暫的興奮劑，絕非人生的解方。其實，當你在二月初願意頂著寒風走進書展的那一刻，那顆主動探索的心，已經悄然拉開了「書」與「輸」的距離，同時也讓你擁有超越輸贏的行動力。（作者為台大教授、出版中心主任）