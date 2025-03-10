普立茲克建築獎 為何未青睞台灣

被視為世界建築最高榮譽的普立茲克獎，今年頒給了大陸的建築師劉家琨。他的代表作是位於四川成都，以「當代手法、歷史記憶、低技策略、強調社區聚落集體性詩意隱喻」為設計理念的「西村大院」。來自各國的評審團能跳脫政治等外在因素，給予中國人這樣的肯定，應是劉實至名歸無疑。

普立茲克獎所以被重視，是因其向來標舉社會性、地方性、常民文化的價值取向，台灣建築界並不陌生。我們不知有多少建築師，以同樣理念為圭臬在實踐；自九二一大地震以來，也不知有多少可歌可泣的社區營造成果散布在南北各地。但為何台灣的作品沒被看到，國外專家卻偏偏青睞中國大陸的作品？簡而言之，我們把自己的形象搞壞了，國外建築界早已以有色眼光看待台灣的建築發展。這話怎講？

一、台灣建築專業沒有地位，主辦機關予取予求。譬如，經過數十家國際團隊參與的「金門縣中心圖書館及美術館」競圖案，潘冀建築師與國際團隊贏得標案後，竟被縣府說解約就解約，沒有補償；為原住民部落重建貢獻良多，曾獲國家文藝獎殊榮的謝英俊，因無關個人的工地事故被公共工程委員會停權；甫以「台大人文館」獲今年建築師獎的簡學義，不只沒被台大「重用」，反以不專業的理由中止了另一個設計案…。連台灣的建築師都沒安全感，國外建築師如何敢輕易踏足？

二、台灣是建築專業的淵藪。外國建築師到台灣來，常被我們的契約嚇得驚惶失措。全世界看不到的不平等條款，在我們的契約裡處處都是。外來客常為了議約就得花上一年半載，最後總是找國內建築師墊背、扛下責任。但外國人得了高檔的設計費還要小看國內建築師：配合度很高但「水準不高」。傳到國外，台灣建築師還會被認為做得出好設計嗎？

三、台灣人好大喜功。常常辦國際比圖，卻沒有國際比圖的內涵。就以新北市「兒童未來館」來說，花八十億要蓋全球最大兒童館，卻沒有嚴謹的計畫書。國際競圖的遊戲規則也形同兒戲，竟能於得標簽約後輕易變更，讓其他參與者傻眼。加上資格要求「明白暗示」要外國人，不論撿個越南、甚至被視為「外國」的中國大陸都能達標，讓外國人一面高興偷笑，一面訕笑台灣對待設計的態度竟如此輕忽。

凡此種種，說來痛快，對建築同業來說，卻是邊說心裡邊淌血。台灣有許多可列名普立茲克獎得獎行列的建築師，然而他們沒被看到，一方面因種種不良的執業環境，努力的成果被大打折扣；另一方面，也是受上述種種不堪狀態影響，造成國外產生成見所致。我們的建築業不是不能被國外肯定，是我們糟蹋了自己。