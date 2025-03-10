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相信魏哲家 給台積電空間

聯合報／ 楊正／退休媒體人（台北市）

台積電要到美國加碼投資一千億美金，加蓋晶圓廠、封裝廠，還有研發中心。這個國際性的話題引發全世界的矚目，台灣很多人也都對這一千億美金的美國投資，產生高度的興趣。

台積電這個決策，是合乎時宜？還是不該做的？

台積電每年超過四百億美金的資本支出會受到多少排擠？進而影響到在台灣的投資，或日本、德國廠的擴建？

先進製程要到美國量產，是多少奈米的？會不會最尖端的產品從台灣移到美國生產？

台積電去美國，供應鏈也會隨之起舞，會帶動多少資金挪移？

台積電到美國，會不會變成美積電？會不會摧毀台灣矽盾？進而影響未來台灣的經濟發展？

台積電研發中心製程部分移到美國；尖端產品的研發中心留在台灣，未來會不會也搬到美國？

台積電在美國擴大投資，未來川普政府會不會對台灣所有的晶片輸美豁免關稅？

種種問題，社會大眾關心，台積電的股市投資人，也當作重要題目不斷找答案。於是各種媒體、電視、網路節目、中外證券公司分析師，以及自稱的半導體專家，傾巢而出，上窮碧落下黃泉找答案。正確的、臆測的、忖度的，還有更多錯誤的資訊，排山倒海傾瀉而出。

台積電是全球獨一的半導體先進製程晶圓代工廠，它的行止動見觀瞻。我個人以為，很多問題涉及到台積電敏感的投資細則，在目前地緣政治微妙的氛圍下，說是國安層級，也不為過，稍有不慎，都會造成對台積電沒必要的困擾；甚或觸發美國的誤解，而對台積電有更多的要求和限制。

我相信在台積電董事長魏哲家宣布對美國擴大投資以前，台積電這樣一個世界級的公司，內部已經做過極縝密的策略規畫。我認為應該留給台積電更大的空間，讓台積電內部在對美投資上能夠有更細緻的規畫、時間表，以及排程。

和碩董事長童子賢說，「要肯定台積電的功力，要信賴魏哲家的智慧」。我為這句話下一個註解，大家就不要再往下追；相信台積電有它的分際，凡事所為，會站在「台灣第一，股東第一」的狀況下來處理。台積電這樣誠實正派的公司，該發布的訊息，在每個月的財報、法說會上都會清楚的說明。

台積電 美國 美金

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