敵友難分 正確解讀川普2.0

台積電總裁魏哲家日前在美國白宮與川普共同宣布，台積電未來四年將在美國增加一千億美元投資，興建三座晶圓廠、二座封測廠及一處研發中心。由於台積電向來被視為可以提供台灣安全保障的「護國神山」，擴大在美投資勢必會排擠在台投資的規模，自然就被認為有降低台灣戰略安全之嫌。台積電增加對美投資，當然與川普上台後祭出的關稅戰有關，也引發美國是否仍為台灣盟友的疑慮。

烏克蘭應最能夠體會美國是敵是友分不清的箇中滋味；原本堅定支持並承諾會持續軍援的盟邦，換了領導人後突然改變立場，不僅烏克蘭總統澤倫斯基被指為獨裁者，還被迫簽下不具安全保障的礦產協議，真是應了季辛吉所說：「成為美國的敵人是危險的，成為美國的朋友更致命。」

台積電增加對美投資固然可能有損台灣的戰略安全地位，但也可解讀為國力的延伸；跟二成國土被俄羅斯占領、稀土被美國抵債、農地被戰爭摧殘的烏克蘭相比，台灣的處境應還不算太差。誠如前行政院長郝柏村所言：「完全靠美國是危險的，放棄美國是不行的，對美國的關係應作如是觀。」台灣要正確解讀川普2.0對世界政經局勢的影響，以免陷入烏克蘭般的進退失據。

其實川普不願意再繼續讓美國擔任世界警察，完全是基於國家利益的考量。想要讓美國再次偉大，勢必要在國內裁減聯邦機關與人員以降低赤字；在國際上減少援助，並以關稅來降低貿易逆差。邱吉爾曾言：「這個世界沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。」川普選擇與俄羅斯合作而非烏克蘭來結束戰爭，即為此種思維下的產物，實際上也不難理解。

川普2.0給台灣最大的啟示，就是敵友界限不再像過去那般明確，區分敵友不再是以價值，而是以利益為標準。這讓向來受儒家傳統「只曰義不曰利」影響且強調民主價值的台灣，有點不太適應；但愈早適應，愈能在國際變局中找到定位。套句「教父」中的台詞「親近你的朋友，但要更親近你的敵人」，不論是敵是友，台灣都要設法親近，以免屆時對對手反應措手不及。

準此，不論台灣視中國大陸為敵為友，都應維持親近的關係，為可能的變局預擬因應作為，以免美中越過台灣，針對台灣議題達成協議時，台灣只能被迫接受。一如美俄越過烏克蘭欲達成停火協議，要迫使烏克蘭接受一般。有道是「以小事大以智」，台灣處在新的大國博弈且敵友難分的時代，需發揮智慧因應國際變局，確保利益不受損。