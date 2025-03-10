公投戰場不痛不癢 藍營，請問家裡有大人嗎？

綠營無厘頭的全台無差別屠殺式的大罷免，藍營提出「以罷制罷」反制，結果被綠營卅二比○完封，輸得一敗塗地，遭黨內砲轟後，居然要另闢公投戰場，對嗎？

所謂公投，是透過全民投票來決定政策方向的直接民權，其目的在彌補代議政治的不足，而代議政治的主要驅動者就是政黨，國民黨又是國會第一大黨，請問要啟動公投以彌補代議政治，那國民黨立委在國會豈不成了塑膠娃娃，擺好看的。

國會第一大黨要啟動公投，已經好好笑了，再看看公投議題更是好笑，會讓人覺得國民黨家裡是不是沒有大人了。

反廢死：民進黨是挺廢死的，兩位民進黨籍總統的態度都很明確，在去年總統大選的候選人電視辯論，面對廢死提問，賴清德也避開不回應；上位者的態度影響大法官的決議，去年大法官決議文對死刑設下高不可及的門檻，沒錯，台灣已成實質廢死國家。

民進黨黨意「廢死」，確實是和民意背道而馳，台灣民意應有八成以上反廢死，但國民黨的「反廢死」公投卻行不通，為什麼？請問誰有從蔡英文、賴清德口中聽到「廢死」二字，誰又可以從刑法或大法官決議文看到「廢死」二字，既然檯面上沒有「廢死」，試問如何以公投「反廢死」？

兩蔣時代的國民黨，骨子肅殺，但身段柔軟，這套本領民進黨完全學會，「廢死」就是一例，目的完全達成，反對者要反擊，卻又無從著力，國民黨真的要推動反廢死，公投主文還真不知道如何寫。

反空汙：贊成空汙的請舉手，既沒有人贊成空汙，請問幹嘛要公投反空汙？豈不成了打稻草人。再說以反空汙做訴求，正好為呷山呷水呷厝邊的光電業解套，成了民進黨的啦啦隊。或許國民黨用意是恢復核電，果真如此那就講清楚說明白，有什麼好遮遮掩掩的？

「反核」的確是民進黨的神主牌，因為不用核電，所以南部好山好水都布滿光電板，光電業高價售電給台電，台電虧損再由國庫補貼，今年補貼款被砍，電價勢必大漲，也會帶動物價波動，所以台灣能源政策是可以檢討，但不是用「反空汙」這個議題。

恢復部分國定假日：這是國會可決定的，何必公投，如果國民黨認為站在民意這邊，那就立院推動，公投是多此一舉。

反台積電出走：台積電是跨國資本的民營公司，為什麼可以用公民投票幫業者決定投資方向？簡直橫柴入灶。台積電要輸血投資美國，可能是面對高關稅的兩難抉擇，台積電苦，民進黨政府更苦，面對老大哥只能陪笑硬吞，台積電對外投資得經過投審會，投審會膽敢不准？但這是行政權，用公投介入行政權的裁量合適嗎？

國民黨以為公投可以討到便宜，錯了，二○二一年「反萊豬」、「公投綁大選」、「重啟核四」及「珍愛藻礁」四大公投，除反核是民進黨一貫立場外，其餘反萊豬、公投綁大選及珍愛藻礁，都是民進黨在野時強力主張的，執政後態度立刻翻轉，透過執政優勢宣傳，公投結果「四個不同意」，民進黨完勝，果真不是吃素的。

面對綠營無厘頭的大罷免，專一則威，力分必弱，國民黨不應另闢不痛不癢的公投戰場，而是要正面迎擊罷免，基隆市長罷免案勇敢面對，不是贏了嗎？否則公投贏不了，立委又被罷掉幾個，甚至國會席次豬羊變色，國民黨可會像洩了氣的氣球，從此一蹶不振。