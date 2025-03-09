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歐美若誠實 俄烏本可永久和平

聯合報／ 馮建三／政大新聞系退休教授（台北市）

歐洲啟蒙年代的法國文人伏爾泰，對凱薩琳女皇及在她領導下崛起的俄羅斯帝國，可說是目眩神搖，撰寫一百九十七封信函，盛讚她是啟蒙霸君，又說「我若年輕些，會想變成俄羅斯人。」

一直到當代的法國總統戴高樂與密特朗，都認同大歐洲包括俄羅斯。假使這些思維落實，或許，歐盟早就延伸至烏拉爾山；北約在蘇東波之後，也就隨著華沙公約解散後跟著消失。於是，早就天下太平的歐洲，可以成為橋梁，讓美俄良性互動，達成更大規模的核武裁減與削減國防支出。不必川普現在似乎隨便說，也就未必落實的彼此各減軍費百分之五十。

今非昔比，美歐都不誠實，犯罪者不是只有入侵的俄羅斯。

川普要和平，很好。但若有錢賺，川普未必愛和平。他在首任總統期間，輸送軍火至烏克蘭十五億美元，含致命武器；歐巴馬的四年沒有出售致命槍砲，可能僅十億。拜登任內對我軍售八十三點九億美元，川普是一百八十二點七八億美元。

川普數落拜登，但不肯明言，小布希總統在二○○八年宣布要讓喬治亞與烏克蘭入北約，早就將禍端暴露得更明顯。美國在二○一四年於基輔搞出政變，導致八年後爆發入侵戰爭。

法德英三國，同樣蔑視真相。俄羅斯不曾侵略西歐，是法國在一八一二年攻進莫斯科；德國納粹在一九四一年入侵後，蘇聯死二千七百多萬人，半數在俄羅斯。由於男性殞命太多，蘇聯在一九五九年首次戰後人口普查時，俄羅斯、烏克蘭與白俄羅斯的女性人口，比男性多近兩千萬。

再看當代，十年前，俄烏在法、德督導下，簽訂明斯克協定，若確實執行，便無入侵，但法、德一事無成，放縱俄烏雙方互控對方不守約定。英國更是好戰。在開戰後一個月，俄烏已經談妥停火草約，此時，英國首相強森突然現身基輔，表示不支持。這不正應驗了澤倫斯基的認知嗎？

三年前此時，澤倫斯基接受《經濟學人》獨家專訪時表示，「在西方，有些人不介意戰爭持續下去，因為他們認為這將意味著俄羅斯被拖垮，即使這可能導致烏克蘭滅亡，並以烏克蘭人的生命為代價。」澤倫斯基不是在說當時的強森，現在以英法為首的多數歐洲國家嗎？

如果歐美承認自己如同俄羅斯，都已犯罪，日後北約就可解散或不再挑釁，歐洲也就永久和平。重建烏克蘭所需的資源理當商議，讓美歐俄烏各自比例分攤，讓烏克蘭開礦還錢的比例，儘量減少。

歐美如果能夠誠實，兩岸也要誠實。假使歐美不誠實，兩岸也可以成為西方的表率，誠實面對歷史與當代，承認與尊重對方政體的存在。北京從本世紀起，已在政治談話與法律文件，不再明說中國只是中華人民共和國，是要兩岸融合才是完整中國。台北要有自信，作好協商與談判的人才與各種必要的準備，讓雙北談出一個彼此都能接受的中國內涵，這就可以永久和平。一味備戰，不肯雙管齊下，必生禍端；北約供應軍火，培訓烏克蘭部隊八年，戰爭仍然發生，不是鴕鳥的人，都會記取教訓。

川普 烏克蘭 白俄羅斯

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