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專業自主 不敵醫醫相護

聯合報／ 朱柔若／中正大學勞工關係學系教授（嘉縣民雄）

三月八日聯合報刊登《醫師拒當鑑定人七百件醫療糾紛案擱置》一文，宣告台灣刑事醫療糾紛鑑定面臨停擺危機。許多醫師因擔憂法律責任、人身安全或得罪同行，拒絕參與鑑定，導致案件被退回地檢署。當醫界普遍迴避鑑定，甚至以拖延手法掩蓋爭議時，我們不得不深究：醫界的文化政治是否阻礙了真相的揭露？醫師是否有拒絕具名鑑定的權利？提供鑑定服務是否可納入醫院評鑑考核？如何建立透明、公正的鑑定機制，以促進醫療品質提升？

台灣刑事醫療糾紛鑑定依賴醫學會、專業醫療機構或個別專家提供意見。然而，鑑定過程缺乏透明，且受制於三大關鍵因素的影響。第一、鑑定人選擇受限：部分醫界人士憂心公開姓名會影響其個人關係，導致鑑定人力不足。第二、案件長期懸而未決：這可能是前一因素下不可避免的結果，導致受害者求助無門。第三、醫界內部文化的影響：對「名醫」的保護以及大醫院對醫師的屏障，剩下非我族類的波波醫生，一旦陷入糾紛，隨時方便祭旗，這使醫療鑑定失去公信力。

有趣的是，若當事人願意自費進行私人鑑定，仍可順利獲得服務。顯見當刑事案件涉及醫療爭議時，醫師擔心鑑定報告可能成為究責對象，因此選擇集體迴避；但私人付費鑑定因缺乏法律強制力，壓力相對較小，因此較容易接受。這種刑事與私人鑑定的雙重標準不僅損害了司法公正，也讓社會對醫療鑑定的可信度產生質疑。

尤有甚者，醫界內部存在護航現象，讓醫療鑑定機制淪為權力保護的工具，而非追求真相的途徑，這種現象的表現在對「大醫院體系」的保護上最顯而易見。換句話說，如果涉及醫療疏失的是大型醫院的醫師，通常案件會被拖延，甚至不了了之。時間拖延戰術是醫界最擅長與慣用的手法，透過程序延遲，讓案件超過社會關注熱度，以降低影響。反之，醫界給予較少保護的獨立執業年輕醫師，他們若發生爭議，甚至可能成為「代罪羔羊」。

為了讓醫療鑑定機制回歸公正、透明與專業，為刑事醫療糾紛鑑定服務，可以考慮：第一、建立拒審的醫師名單，納入醫院評鑑考核標準，藉此促使醫院鼓勵醫師參與鑑定，提升醫療透明度。第二、對於重大過失的複雜醫療行為，授予鑑定醫師發表重大醫療失誤的案例解析。第三、提供病歷當事人嚴格保密措施後，嘗試病歷公開機制，讓學界、醫界檢視是否有醫療失當之處。第四、借鑑歐美建立公開案例資料庫，促進醫學界學習與改進。

醫療糾紛鑑定不該是醫界的「燙手山芋」，而應被視為提升醫學品質的重要機制。當醫界選擇性迴避鑑定時，損失的不只是個案的公平，更是社會對醫療體系的信任。改革台灣醫療鑑定機制，需要醫界、法律界與政府的共同努力。

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