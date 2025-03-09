聽新聞
0:00 / 0:00

星期透視／盧昌會能翻轉藍罷免頹勢？

聯合報／ 鈕則勳／文化大學廣告學系教授（台北市）

日前民眾黨主席黃國昌拜訪台中市長盧秀燕，雖然盧將黃的拜會定義為市政交流，對二○二六年是否藍白合三緘其口，堅持不談政治、選舉及政黨合作，但盧黃二人會面除了有高度政治意涵，也能各取所需，甚至能對藍軍反罷免操作產生「鯰魚效應」。

以黃國昌來說，在藍綠大罷免衝突拉高的當下，民眾黨若無清晰戰略就會被邊緣化，是以黃掌握黨權後，與藍軍二○二八年最可能候選人盧秀燕會面，除可聚焦媒體議題設定、維持黃與黨的聲量，還可讓外界有藍白合、甚至二八年盧黃配的聯想；特別是黃三度提及「台中的事就是民眾黨的事」，除暗喻白軍會助盧在罷免戰中守住藍軍台中立委席次，也順勢將原在台中經營的蔡壁如給邊緣化。就連台北市長蔣萬安都說，歡迎國昌來就台北市政議題交換意見，藍白中壯派串連，也煞有其事。

至於盧秀燕，雖不斷強調只談市政，但與黃會面濃濃政治味仍不言可喻。第一，二○二四年盧好不容易幫藍軍開疆闢土、搶攻六席立委，但綠軍開闢罷免戰場，對盧系三年輕立委步步進逼，盧除了兼顧市政、又得幫子弟兵護盤，蠟燭兩頭燒，若白軍能與盧聯防，盧便能控制子弟兵被罷、衝擊自身能量的變數；第二，盧當然想藉藍白聯手的揣測，幫藍軍開闢第二戰場，畢竟罷免成案三十二比零的慘況，支持者士氣低迷，盧黃會面，好歹能為反惡罷打一劑強心針。

第三，基層對國民黨中央反制罷免無力不滿，主席朱立倫雖說「責任都在我」，但要如何負責總無下文，連黨內都看不下去，遑論被寄予厚望的盧，畢竟罷免戰牽動總統大選氣勢；而盧在訪日前接受日媒訪問針對主席選舉「考慮中」的論述，對比黃國昌不和朱立倫會面而選擇盧，盧也不顧朱會否吃味與黃相談甚歡，一連串的動作及論述，當然不排除有劍指主席大位的企圖心。

雖然盧黃各取所需，但這場會面確實給在罷免戰中士氣低迷的藍軍，產生能促使其強化攻防的「鯰魚效應」；首先，朱立倫在面臨黨內黨外強大的壓力下，已啟動多元攻防，組建律師團、公投提案連署順勢出台。其次，藍委們看盧已有動作，除反制罷免會較有底氣外，立法院長韓國瑜或也能藉議事與政策討論結合民眾黨，對外抗衡綠軍攻堅，對內建構「盧韓聯盟」來平衡朱立倫與總召傅崐萁的「朱傅體制」，集體協商日後對綠營的攻防戰略。

再者，外界指涉盧昌會為二○二六、二○二八選舉布局，恰也能催促藍軍提早規畫，畢竟藍軍歷次總統選舉多為急就章，在分裂情勢中也無力整合，若能藉盧黃互動，迫使黨內提早因應，也算功德一件。加上民進黨內鬥，台積電即便赴美投資設廠，川普也未明確承諾保台，賴政府只能自圓其說之際，民怨累積只怕愈來愈高，特別是當綠軍對盧黃會不屑一顧，甚至反唇批評，但只要鯰魚效應發酵，罷免戰役藍綠聲勢或可消長。（作者為文化大學廣告學系教授）

罷免 藍白合

延伸閱讀

2026桃園布局 黃國昌曝把最好的人送進市議會

互槓！主委撂重話退黨 鍾小平稱愛黨1萬倍..朱立倫出手了

影／開公投戰場反制罷免 朱立倫：首推反廢死

提「反台積電出走」公投？朱立倫：很多人提想法還沒共識

相關新聞

大屋頂下／台灣被黏死在228的蒼蠅紙上 賴清德的數學有這麼爛嗎

賴清德在二二八事件七十八周年發表談話，措辭強烈尖銳，仇恨值爆表，為數十年來幾屆直選總統談話所未見。

星期透視／盧昌會能翻轉藍罷免頹勢？

日前民眾黨主席黃國昌拜訪台中市長盧秀燕，雖然盧將黃的拜會定義為市政交流，對二○二六年是否藍白合三緘其口，堅持不談政治、選...

名家縱論／覺醒和常情的平衡

川普的捲土重來，讓許多人驚呆的，除了政治上取得摧枯拉朽般的勝利外，還有社會上有如文化大革命的翻轉。從來以德風草偃之姿引導...

歐美若誠實 俄烏本可永久和平

歐洲啟蒙年代的法國文人伏爾泰，對凱薩琳女皇及在她領導下崛起的俄羅斯帝國，可說是目眩神搖，撰寫一百九十七封信函，盛讚她是啟...

專業自主 不敵醫醫相護

三月八日聯合報刊登《醫師拒當鑑定人七百件醫療糾紛案擱置》一文，宣告台灣刑事醫療糾紛鑑定面臨停擺危機。許多醫師因擔憂法律責...

用腳投票！是誰綁住外送員的雙腳？

近期外送平台併購案之討論響徹雲霄，連勞動部也「參一咖」。不過將勞動力提供給外送平台的並非只有近年興起非典型就業型態的外送員而已，一般被僱用的如工程師、行政人員應該也都算在內，但為何外界討論「勞動權益」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。