星期透視／盧昌會能翻轉藍罷免頹勢？

日前民眾黨主席黃國昌拜訪台中市長盧秀燕，雖然盧將黃的拜會定義為市政交流，對二○二六年是否藍白合三緘其口，堅持不談政治、選舉及政黨合作，但盧黃二人會面除了有高度政治意涵，也能各取所需，甚至能對藍軍反罷免操作產生「鯰魚效應」。

以黃國昌來說，在藍綠大罷免衝突拉高的當下，民眾黨若無清晰戰略就會被邊緣化，是以黃掌握黨權後，與藍軍二○二八年最可能候選人盧秀燕會面，除可聚焦媒體議題設定、維持黃與黨的聲量，還可讓外界有藍白合、甚至二八年盧黃配的聯想；特別是黃三度提及「台中的事就是民眾黨的事」，除暗喻白軍會助盧在罷免戰中守住藍軍台中立委席次，也順勢將原在台中經營的蔡壁如給邊緣化。就連台北市長蔣萬安都說，歡迎國昌來就台北市政議題交換意見，藍白中壯派串連，也煞有其事。

至於盧秀燕，雖不斷強調只談市政，但與黃會面濃濃政治味仍不言可喻。第一，二○二四年盧好不容易幫藍軍開疆闢土、搶攻六席立委，但綠軍開闢罷免戰場，對盧系三年輕立委步步進逼，盧除了兼顧市政、又得幫子弟兵護盤，蠟燭兩頭燒，若白軍能與盧聯防，盧便能控制子弟兵被罷、衝擊自身能量的變數；第二，盧當然想藉藍白聯手的揣測，幫藍軍開闢第二戰場，畢竟罷免成案三十二比零的慘況，支持者士氣低迷，盧黃會面，好歹能為反惡罷打一劑強心針。

第三，基層對國民黨中央反制罷免無力不滿，主席朱立倫雖說「責任都在我」，但要如何負責總無下文，連黨內都看不下去，遑論被寄予厚望的盧，畢竟罷免戰牽動總統大選氣勢；而盧在訪日前接受日媒訪問針對主席選舉「考慮中」的論述，對比黃國昌不和朱立倫會面而選擇盧，盧也不顧朱會否吃味與黃相談甚歡，一連串的動作及論述，當然不排除有劍指主席大位的企圖心。

雖然盧黃各取所需，但這場會面確實給在罷免戰中士氣低迷的藍軍，產生能促使其強化攻防的「鯰魚效應」；首先，朱立倫在面臨黨內黨外強大的壓力下，已啟動多元攻防，組建律師團、公投提案連署順勢出台。其次，藍委們看盧已有動作，除反制罷免會較有底氣外，立法院長韓國瑜或也能藉議事與政策討論結合民眾黨，對外抗衡綠軍攻堅，對內建構「盧韓聯盟」來平衡朱立倫與總召傅崐萁的「朱傅體制」，集體協商日後對綠營的攻防戰略。

再者，外界指涉盧昌會為二○二六、二○二八選舉布局，恰也能催促藍軍提早規畫，畢竟藍軍歷次總統選舉多為急就章，在分裂情勢中也無力整合，若能藉盧黃互動，迫使黨內提早因應，也算功德一件。加上民進黨內鬥，台積電即便赴美投資設廠，川普也未明確承諾保台，賴政府只能自圓其說之際，民怨累積只怕愈來愈高，特別是當綠軍對盧黃會不屑一顧，甚至反唇批評，但只要鯰魚效應發酵，罷免戰役藍綠聲勢或可消長。（作者為文化大學廣告學系教授）