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大屋頂下／台灣被黏死在228的蒼蠅紙上 賴清德的數學有這麼爛嗎

聯合報／ 黃年

賴清德在二二八事件七十八周年發表談話，措辭強烈尖銳，仇恨值爆表，為數十年來幾屆直選總統談話所未見。

僅舉二例：一、他直指「二二八事件是獨裁者蔣介石犯下的滔天罪行」。二、他說：「…無計其數無辜的人被捉、被關、被打、被殺，家破人亡，很多家屬也因此避走海外…。」

蔣介石是否二二八事件的元凶？這在史實、史識及史觀上皆是不易輕重結論的命題。

畢竟事件爆發的主因是陳儀政府的窳政，而蔣介石是國家總統，他當然應負重大責任。但迄今呈現的史實應可證明，因後來現場的不幸發展脫離了他明令「嚴禁軍政人員施行報復，否則以抗命罪論」的初衷，鑄成大禍。

如今的問題是，賴清德身為號召國家團結及引領國家前行的中華民國總統，在說這些話時是否應當根據完整的客觀史實，及是否應當表達較為超然平衡的主觀史識及史觀。

試問賴清德：作為國家元首，你只懂得這樣說話嗎？或你偏偏只喜歡這樣說話嗎？或你非要這樣說話不可嗎？

再者，賴清德談到受害民眾人數，稱是「無計其數」。受害人數一直是二二八史的最大爭議點，從死難不到千人至十幾二十萬人送命都有人主張。賴清德其實可用「二二八事件使整個台灣都受害受傷」的寫實說法，而不必用「無計其數」這類的煽情語言。

據二二八事件紀念基金會在二○二二年的統計，受理賠償成立的人數，死亡案六八七人，失蹤案一八一人，羈押、徒刑及健康名譽受損案一四七二人，審定賠償金額累計七十二億八千三百六十萬元。這個數字是從每個死亡失蹤案賠償六百萬元得來的數字。縱使仍有遺漏，但畢竟已是社會公眾應可認真對待的參考數據，卻不是「無計其數」。

其實，只要是國家軍隊殺人，殺一人可說與殺一萬人同罪。賴清德若認為上述數字不可信，他儘管舉出證據，一萬、五萬、十萬，只要說出一個概數，有憑有據，能怎麼說就怎麼說，但不必用「無計其數無辜的人」這樣的計數方法，總統的數學有這麼爛嗎？

二二八在台灣是爭議及撕裂性最強的政治話題。粗略地說，主要的分歧是，有些人用台獨史觀看二二八及蔣介石，有些人則用中華民國史觀看二二八及蔣介石。

台獨史觀的二二八是：因為二二八是不義的→因此蔣介石是不義的→因此國民黨是不義的→因此中華民國是不義的→因此中國是不義的→因此台獨是正義的。

賴清德要將台灣的政治時鐘永遠定格在二二八，也將蔣介石永遠定格在二二八，鞭屍蔣介石。

然而，在二二八以後，畢竟時鐘仍在轉動，蔣介石也在逐漸療治國家與他自己的傷痛。僅舉二例：

一、一九四九年大陸淪陷，有人（包括宋美齡）建議蔣介石出亡，但他仍堅持保全台灣。倘若他當時如李宗仁一樣一走了之，台灣在美國白皮書下一定成為中華人民共和國的一省，並必然經歷了三面紅旗、文化大革命等浩劫。倘係如此，至少不會發生礦工之子賴清德出任中華民國總統的佳話。請問：這是否也是「獨裁者蔣介石犯下的滔天罪行」？

二、蔣經國繼承蔣介石，皆是戒嚴統治，但最終以解嚴實現了台灣民主的寧靜革命，又以開放交流創造了兩岸和平競合的框架，影響至今。請問：這是否也是「獨裁者蔣介石、蔣經國犯下的滔天罪行」？

僅上述二例，已是蓋世功勳，而非滔天罪行。更不待言，台灣今日在各方面的成就主要皆由兩蔣奠基，甚至連如今牽動全球的台積電亦出自「獨裁者」的苦心擘劃，而正常人一定不會說這些皆是「滔天罪行」。

距二二八時間愈久愈可看出，兩蔣之於台灣，絕非「獨裁者／滔天罪行」如此極端的語詞所能論斷。

說這些，絕非為「獨裁者」辯誣，而是想說，持中華民國史觀者看二二八及蔣介石，與持台獨史觀者看二二八及蔣介石，所根據的史實與所衍生的史識史觀是有差異的，這在台灣民間其實是見仁見智的普遍存在。

我們要問的是：賴清德，你身為號召國家團結、引領國家前行的中華民國總統，你該用中華民國史觀或台獨史觀來看二二八及蔣介石？你該療傷止痛或傷口灑鹽？

賴清德被稱為「日系台獨」。四十萬台灣人在日據時代被殺害，這是出自包括日本權威學者的史實研究；但賴清德不曾指此為「殖民者犯下的滔天罪行」，而只是頂禮膜拜八田與一嘉南大圳的豐功偉業。相對地，他從來未肯定過兩蔣在台灣遺澤至今的種種建樹，而好像只記得二二八這個「獨裁者犯下的滔天罪行」。

問題的根本，出自賴清德的台獨史觀。但是，今日的台獨已非「外擊型台獨」，既不敢對美國公開主張台獨，更不敢對中共公然主張台獨，陳水扁說「做不到就是做不到」，邱義仁說「除非瘋子才搞台獨」；有目共睹，今日的台獨已完全變成了「內殺型台獨」，只是用台獨來撕裂台灣社會，只是用台獨來摧毀中華民國。

由於「內殺型台獨」的政治操作，台獨遂成了二二八的食屍者，大啖二二八死難者的人血饅頭，定格二二八，不容蔣介石走出二二八，不容中華民國走出二二八，不容台灣走出二二八，歷七十八年仍樂此不疲。

如此這般，整個台灣就像是一隻蒼蠅被黏在二二八的蒼蠅紙上，被黏在台獨的蒼蠅紙上，動彈不得，插翅難飛。

其實，賴清德自己就是一隻被黏在台獨蒼蠅紙上的蒼蠅。如今，二○二四年成為中華民國總統的賴清德，卻被定格在九○年代舉著「台獨萬歲」牌子的國大代表賴清德，正不知要如何掙脫這張蒼蠅紙，反而如這次二二八談話愈陷愈深。

弔詭的是：賴清德將蔣介石定格釘死在二二八，其實也是將自己定格釘死在二二八。賴不容蔣飛出二二八，賴清德背負了台獨的標籤，自己也飛不出二二八。賴蔣兩人都在同一張蒼蠅紙上。

至此，賴清德應與蔣介石有了同病相憐的共情。蔣介石必然不想被黏死在二二八的蒼蠅紙上；同理，賴清德恐怕也不想被黏死在台獨的蒼蠅紙上，這使他完全失去了凌空翱翔的可能性。

中華民國總統和台獨分子應有不同的二二八及蔣介石史觀。試問賴清德：你只懂得這樣說話嗎？或你非要這樣說話不可嗎？

讀者諸君，本文的標題原亦可作「總統宜慎用計數方法」，實無非要「這麼爛」措詞不可的道理。您說是嗎？

台獨 蔣介石 賴清德

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