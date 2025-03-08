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川普美國優先 台找得到新立足地嗎

聯合報／ 李姵瑩／科技業（新北市）

美國總統川普再度登上國會聯席會議講台，發表他第二任期內的首次演說，再次讓美國人民與全球盟友見識到川普式「鬧劇外交」與「假象經濟」的本質。密西根州聯邦參議員艾莉莎史羅金代表民主黨作出的回應，毫不留情戳破川普虛張聲勢的政策泡沫，並以已故前總統雷根作為對照，點出台灣乃至全球關注的核心問題：美國，這個曾經自豪地站在自由世界領導地位的國家，如今正走向何方？

史羅金直言：「在上周發生於橢圓辦公室的鬧劇後，雷根必定死不瞑目。」一語道破川普問題核心：他不僅背離共和黨傳統價值，更背叛了美國作為世界民主燈塔的角色。

冷戰時期，雷根強調「和平靠實力」，這並非單純的軍事擴張，而是透過穩健的同盟關係與可信賴的外交承諾來達成。但如今川普治下的美國，對盟友翻臉如翻書，將國際承諾視為談判籌碼，一旦對自身不利，便毫不猶豫地推翻既有承諾。這種短視近利的行為，不僅讓盟友失去信任，也讓美國的戰略威信跌至谷底。

然而，比起外交政策的荒腔走板，川普在經濟議題上的雙面手法，更值得台灣與全球民主國家深思。史羅金在回應中點出川普經濟政策的核心本質：假繁榮、真掏空，直指川普透過大規模減稅，將財富重新分配到本已富可敵國的企業巨頭與科技寡頭手中，基層民眾卻要承擔生活成本節節上升的代價，食品雜貨、房價、醫療保險，無一不受到通膨與政策不確定性的衝擊。

更甚者，川普挑起對加拿大、歐盟的關稅戰，表面上打著「美國優先」的旗號，實際上卻是在提高本國製造業成本，讓美國企業在全球供應鏈中進退失據。這種惡性循環的經濟結構，不僅重創美國中產階級的消費信心，也讓製造業回流的口號淪為空談。

最令人不安的，是川普政府與科技寡頭間日益緊密的利益交換。史羅金批評川普授權馬斯克全面介入政府效率改革，名義上是削減浪費，實際上卻是讓馬斯克與他的年輕工程師團隊，得以接觸全美公務體系的核心數據，甚至包括納稅人的個資與健康紀錄。史羅金質疑：「當馬斯克的私人伺服器裡，儲存著全美人民的財務、醫療與生活資訊，我們的隱私還剩多少？」

這場以效率為名的數位集權實驗，不僅挑戰美國傳統文官體制，也讓政府治理淪為科技巨頭的實驗場。當公務人員的去留、政策方向的決策，全都取決於一個科技寡頭的算法分析，民主制度的透明與問責基礎將蕩然無存。

史羅金的回應不只是民主黨對川普的例行反擊，而是美國體制內部對川普「鬧劇式治理風格」的全面警告。當川普把國家治理當作真人秀、把外交關係當作生意談判、把經濟政策當作選舉籌碼，美國正逐步失去全球民主陣營領袖的道德正當性與制度優勢。台灣作為長期倚賴美國支持的民主夥伴，更應從川普模式中汲取教訓，認清短期民粹與長期國家利益間的巨大落差。

美國曾是全球自由價值的象徵，如今卻因為川普的任性與狂妄，讓這面旗幟布滿裂痕。當世界重新選擇信仰與價值立場時，美國還有多少信用可供揮霍？台灣，又是否準備好在美國失衡的世界秩序中，尋找新的立足之地？

川普 美國 馬斯克

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