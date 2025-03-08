快訊

台積電加碼投資美國 郭智輝：政府事前不知

北部溼冷明起大回暖 吳德榮：下周末鋒面挾雷雨恐寒流襲台

聽新聞
0:00 / 0:00

悲情台積電還要再當背鍋俠？

聯合報／ 鄭博文／大學退休教師（高雄市）

台積電魏哲家董事長日前突然在美國華府宣布：加碼投資三座新的晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一座研發中心，總計一千億美元，讓川普總統在國會演說時自誇「我們沒有給任何一毛錢」，順便嘲笑拜登政府是花上六十六億美元，才獲得台積電六百五十億美元投資。

雖然台積電赴美投資依法須經濟部投審會申請核准才能執行，行政院發言人也指出須待廠商向經濟部申請，但筆者仍擔心政府有讓台積電當「背鍋俠」之虞。

在法國經理人皮耶魯齊所著之《美國陷阱：如何通過非經濟手段瓦解他國商業巨頭》一書中，非常清楚地敘述了美國政府是如何協助其企業瓦解商業競爭對手，因此台灣政府應主動關心台積電高層主管。此次台積電董事會在美國舉行，真的非常令人不解，無疑是將一塊肥肉送到老虎口中。

台積電加碼投資案，引發國人不滿與疑慮，魏董事長在回國第一時間就與賴總統一起舉行記者會，個人從魏董事長的談話中，認為台積電一直在當背鍋俠。投資是台積電的決策，政府並未涉入，純粹是商業布局，同時魏董事長也大聲說出沒有美國政府補貼，也勢在必行，這些說法其實都有違企業追求最大利潤與最低成本原則。而賴總統強調：沒有來自美國的壓力，更讓人感覺「此地無銀三百兩」。

台積電六百五十億美元投資，僅獲得六十六億美元補助，到目前據悉僅收到十五億元，且川普政府很可能不繼續埋單，凸顯民進黨政府一直讓台積電單獨面對美國政府的無理粗暴。這次美國川普政府一毛都不給、就要台積電投資一千億美元，完全違反各國招商獎勵原則，十足醜陋強盜行徑。

賴政府這次不僅應以台灣利益為優先審查此投資案，賴總統更應該出面，向美國政府提出針對台積電設廠的補助、稅捐減免與銀行融資利息補貼，以壓低台積電在美國的製造成本，免得嚴重影響台積電的獲利。

其實台積電之所以能成功，除了台積電有一批優秀員工外，更有一條堅實的產業鏈在配合各環節生產活動。台積電到美國，很可能無法像在台灣的台積電一樣有生產力。賴政府應設法避免讓台灣半導體產業群出走，為美國人作嫁。

因此，經濟部投審會要好好把關，不要讓台灣的資金、技術與人才流失，並設法為台積電爭取更多權益，讓台積電永續在台灣經營，不要讓台積電一直「為政治背鍋」。

台積電 美國

延伸閱讀

如何應對兩岸關係？美財長：川普確信任內習近平不會對台行動

剉咧等？川普稱關稅肯定會持續上升 再點名伊朗盡快談判

川普再傳下重手！烏克蘭被斷軍援情報後 商業衛星影像也沒了

不論敵友！不靠攏川普願景國家 美財長貝森特：等著關稅施壓

相關新聞

三八婦女節 你快樂嗎？

三八婦女節到了，商家紛紛祭出各種針對女性消費的優惠活動，從醫美、保養品、服飾、飲食等各方面，呼籲女人要珍愛自己，但唯獨沒...

醫療崩壞下 人民的自處之道

近日，急診醫師求助，對塞滿的急診室發出悲鳴。這是醫療崩壞下的警鐘，也是國人必須重新反思，醫療的目的到底是什麼的重要時刻了...

本都送川普 談啥立足台灣

台積電擴大在美國投資預計投入千億美元，賴總統表示，政府在台積電赴美投資過程中，並未受到來自美國的壓力。至於能否因此而換取...

悲情台積電還要再當背鍋俠？

台積電魏哲家董事長日前突然在美國華府宣布：加碼投資三座新的晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一座研發中心，總計一千億美元，讓川...

川普美國優先 台找得到新立足地嗎

美國總統川普再度登上國會聯席會議講台，發表他第二任期內的首次演說，再次讓美國人民與全球盟友見識到川普式「鬧劇外交」與「假...

用腳投票！是誰綁住外送員的雙腳？

近期外送平台併購案之討論響徹雲霄，連勞動部也「參一咖」。不過將勞動力提供給外送平台的並非只有近年興起非典型就業型態的外送員而已，一般被僱用的如工程師、行政人員應該也都算在內，但為何外界討論「勞動權益」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。