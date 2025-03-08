悲情台積電還要再當背鍋俠？

台積電魏哲家董事長日前突然在美國華府宣布：加碼投資三座新的晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一座研發中心，總計一千億美元，讓川普總統在國會演說時自誇「我們沒有給任何一毛錢」，順便嘲笑拜登政府是花上六十六億美元，才獲得台積電六百五十億美元投資。

雖然台積電赴美投資依法須經濟部投審會申請核准才能執行，行政院發言人也指出須待廠商向經濟部申請，但筆者仍擔心政府有讓台積電當「背鍋俠」之虞。

在法國經理人皮耶魯齊所著之《美國陷阱：如何通過非經濟手段瓦解他國商業巨頭》一書中，非常清楚地敘述了美國政府是如何協助其企業瓦解商業競爭對手，因此台灣政府應主動關心台積電高層主管。此次台積電董事會在美國舉行，真的非常令人不解，無疑是將一塊肥肉送到老虎口中。

台積電加碼投資案，引發國人不滿與疑慮，魏董事長在回國第一時間就與賴總統一起舉行記者會，個人從魏董事長的談話中，認為台積電一直在當背鍋俠。投資是台積電的決策，政府並未涉入，純粹是商業布局，同時魏董事長也大聲說出沒有美國政府補貼，也勢在必行，這些說法其實都有違企業追求最大利潤與最低成本原則。而賴總統強調：沒有來自美國的壓力，更讓人感覺「此地無銀三百兩」。

台積電六百五十億美元投資，僅獲得六十六億美元補助，到目前據悉僅收到十五億元，且川普政府很可能不繼續埋單，凸顯民進黨政府一直讓台積電單獨面對美國政府的無理粗暴。這次美國川普政府一毛都不給、就要台積電投資一千億美元，完全違反各國招商獎勵原則，十足醜陋強盜行徑。

賴政府這次不僅應以台灣利益為優先審查此投資案，賴總統更應該出面，向美國政府提出針對台積電設廠的補助、稅捐減免與銀行融資利息補貼，以壓低台積電在美國的製造成本，免得嚴重影響台積電的獲利。

其實台積電之所以能成功，除了台積電有一批優秀員工外，更有一條堅實的產業鏈在配合各環節生產活動。台積電到美國，很可能無法像在台灣的台積電一樣有生產力。賴政府應設法避免讓台灣半導體產業群出走，為美國人作嫁。

因此，經濟部投審會要好好把關，不要讓台灣的資金、技術與人才流失，並設法為台積電爭取更多權益，讓台積電永續在台灣經營，不要讓台積電一直「為政治背鍋」。