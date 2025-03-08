三八婦女節 你快樂嗎？

三八婦女節到了，商家紛紛祭出各種針對女性消費的優惠活動，從醫美、保養品、服飾、飲食等各方面，呼籲女人要珍愛自己，但唯獨沒針對女人的心靈層面，問一句：你累嗎？你快樂嗎？

近幾年，婦女節還有其他稱號，如「女神節」、「女王節」。當然，只有在熱戀時，你的情人才會把你當女神，女神往往很容易就走下神壇，在柴米油鹽中過著灰頭土臉的生活。

去年金曲獎最佳台語女歌手黃妃的〈十八般武藝〉，是送給全天下母親、妻子的禮物，在輕鬆詼諧逗趣的歌聲中唱出女性心聲，一路走來，女人實在太不容易。

〈十八般武藝〉不僅是黃妃本人的寫照，也是許許多多在母親、妻子的角色中輪流轉換的女性寫照：「欲扶一個家／真正無鬆勢／為翁為子玲瓏踅／忝甲頭犁犁／欲做好賢妻／磨人的性地…若無十八般武藝…練好如來神掌／拍十八銅人無問題／我心心心心所愛的這個家／就甘甘甘甘願付出無代價／是操操操操甲鬢邊頭毛白…。」

歌聲道出女性艱辛難為，不管已婚未婚，一生為家庭付出操勞，要維繫一個家，必須十八般武藝樣樣精通，必須練就如來神掌，歌曲在自我調侃之中，顯示女性的堅強意志和力量。

身為女人，深深獲得共鳴。想起周遭的一名女性朋友：身為公司會計與獨生女的她，工作之餘要照顧兩位八十幾歲，行動不甚方便的父母。每天午休時間匆匆忙忙趕回家為父母張羅吃食、順便買晚餐的菜、再買一個便當回公司吃，接著又開始上班，勞心勞力我們看了都心疼。因為請外籍看護所費不貲，她只能利用政府的長照資源，盡力把父母照顧好。她父親因為抽菸，衣服總有菸味，孝順貼心的她手洗後把衣服浸泡在衣物柔軟精裡，讓八十多歲的爸爸每天身上都香噴噴。我說：「你好像練就如來神掌，真的好厲害！」她笑著回：「我也覺得自己很強，居然沒有被擊垮。」

年屆七十的大姊，仍然工作家庭兩頭忙，老公早已退休，因她仍在職場，大男人主義作祟的先生，內心不平衡，總是有意無意找碴，讓她身心俱疲，她說還好有工作可以逃避家庭煩惱。女性在生活中要分擔家計，在家庭中扮演多重角色，往往心力交瘁，彷若需要十八般武藝才能搞定這一切。

有人說，做人難，做女人更難，做個好女人更是難上加難。儘管如此，女人的多重角色、身分成就了女人的偉大，現代作家冰心曾說過：「世界上若沒有女人，這世界至少要失去十分之五的真、十分之六的善、十分之七的美。」所以，女人何其重要，女人代表著真善美。

今天，不管妳是母親、妻子還是女兒，在三八婦女節這個屬於女人的節日，請善待自己，做自己生命中的女神，也請所有的男人善待女人，這個世界才會更和諧。

認真且堅毅，「為母則剛，為妻則柔」，祝福每一位女人都擁有十八般武藝，在天地之間、在人生的每個角色中，從容淡定，揮灑自如，也祝願所有的女人節日快樂，幸福做自己。