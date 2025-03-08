醫療崩壞下 人民的自處之道

近日，急診醫師求助，對塞滿的急診室發出悲鳴。這是醫療崩壞下的警鐘，也是國人必須重新反思，醫療的目的到底是什麼的重要時刻了！

台灣的醫療相對便宜，對比國外動輒一次就診就數十萬的開銷，非常平易近人。這也讓民眾把醫療視為理所當然。關鍵在於，只要走出巷口，或是十幾、二十分的車程，就有診所或是醫院可看。

然而，這也衍生出一個巨大的影響，就是民眾往往跑了許多地方，卻無法得到適合的診斷與恰如其分的治療。也許，只是一個小問題，但得來回就診多次，甚至治療一兩年都查不出問題。

以自己的一個朋友來說，每當下午她就覺得腦部缺氧、昏昏沉沉，伴隨背痛跟全身乏力。她跑過疼痛科、身心科、復健科、腸胃科、內分泌科等等…幾乎所有想過的科別，她都跑過了！甚至，也做過許多次的自費徒手物理治療，卻沒有任何改善。

直到近日朋友告訴我，因為中醫師叮嚀她記錄每天的「喝水量」，她開始每天有較固定的時間喝水。結果竟然意外發現，腦部缺氧、昏昏沉沉，伴隨背痛跟全身乏力症狀居然就消失了！這可以說明，生活習慣與諸多小細節，才是造成身體失衡的主因。

以身為醫療人員的經驗來看，醫師們常常會以較嚴重的視角去看待患者的疾病，反覆揣摩，反而繞遠路，讓彼此都沒辦法找到好的解方。

這樣曠日廢時，一方面病人的問題沒有被解決；另一方面更多的患者又亟待被處理，這似乎才是醫療崩壞的真正原因。現今的醫療，沒有針對「根本層面」去看到患者的問題，反而大量仰賴儀器檢查、抽血報告，來評斷病人的病因。可是，當走了這麼多冤枉路之後，可能就如同我這位朋友一樣，一直在憂慮跟疼痛折磨中度過。可見，如果能夠好好善用「日常檢視模組」，去思考生活中是不是有失衡的因子，才能真正積極地幫助到患者，也才能真正解決醫療崩壞的危機！

在醫療產業中，醫院、醫師、患者，三方如果都陷入一定要用「加法」來處理疾病的情況，就如同溺水的人，會愈呼救、沉愈深。院方為了營業額，鼓勵或要求醫師要開更高階的療程，更多自費的項目，卻沒有先從「減法」的「疾病程度分類」開始、去確實做好日常檢視模組，就會堆積愈來愈多病患。

若醫師也只是想著，用更多的藥物、針劑、手術、自費項目來滿足患者，以顯現出「自己是一個好醫師」的話，也會令自己疲憊又無力。要從根本上解決問題，就需要引導與教育患者，跟醫師一同找出改善之道，這才是「回歸本源」！

醫療現狀不容易馬上改變。因此，醫療崩壞下的人民自處之道，會是好好檢視自己的生活習慣。自己的健康自己救，才是正解。