抱歉，我拉低護理師均薪！

在衛福部近期公布的「護助ｅ起來」平台上，護理師的薪資數據看似亮眼，實則是一場精心包裝的統計說詞。這份聲稱提供求職參考的資訊，不僅未能反映護理人員的真實薪資現況，更是赤裸裸地粉飾太平，甚至許多臨床護理人員戲謔的說：「抱歉，我拉低了平均！」

平台公布的薪資數據赫然顯示：年資一年以下、非主管全職護理師，平均月薪約五點三萬元，有的醫院超過六萬元。然而，這些數字的計算方式令人啼笑皆非，將經常性薪資、非經常性獎金與夜班費混為一談，再美其名曰「平均月薪」。事實上，這種計算方式無異於將性質完全不同的收入項目強行拼湊，完全無法反映護理人員的實際薪資水平。

試想一位初入職場的護理師，每月的實際工資可能僅三至四萬元，卻要承擔令人窒息的工作壓力，高強度工作負荷、長工時、夜班與輪班，這些都是護理人員日常生活的寫照。即便有夜班費、績效獎金等，也難以彌補他們付出的心力與身體損耗。以台大醫院為例，首年護理師的本薪加上職務津貼，連同績效獎金，也遠未達到衛福部所宣稱的「高薪」水平。

更令護理人員感到寒心的是，政府不僅美化薪資數據，對於醫療人力危機的解決方案也是敷衍了事。例如國防部提出的醫療替代役方案，不過是緩兵之計；醫療替代役役男的薪資遠低於正職護理師，只有三分之一的薪資卻要承擔全職工作責任與負荷，這種做法非但無法根本解決人力短缺問題，反而可能加速服役人員對臨床工作的厭倦。

兵役制度改革後，役期大幅縮短，替代役的吸引力已然降低，會選擇去醫院服役的役男想必遠低於國防部估計。更荒謬的是，這種政策還可能造成醫療資源分配的不公，國軍與公立醫院獲得人力補充，私立醫療機構則需承擔更高成本留人，導致醫療體系間的惡性人才競爭，甚至加速醫療體系間的不平等。

政府似乎誤以為年資中斷是護理師最大的顧慮，殊不知在當前護理人力極度短缺的情況下，有執照的護理師根本不愁找不到工作。真正嚴峻的是醫療環境的結構性問題：過長工時、高壓力與付出不成正比的薪資待遇，這些才是驅使護理人員離開臨床的根本原因。

如果政府真心解決護理人力危機，就必須正視這些根本問題。需要的是全面性的改革，立法規範護病比、合理且大幅提升臨床護理人員薪資待遇、足夠的護理技術費及給付、徹底改善工作環境與壓力源。與其新設護理相關科系的開源政策，或是靠短期、局部的政策調整補貼，不如思考如何吸引十萬名有照的護理人員回歸護理臨床。

唯有創造一個所有護理人員願意長期投入的工作環境，建立與其專業價值相符的薪資待遇，護理人力危機才有可能真正得到緩解。當前的數據美化、政策敷衍，不過是逃避問題的權宜之計，最終受害的是整個醫療體系，以及依賴這個體系的全體民眾。