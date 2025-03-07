加強臨終教育 減少急診壅塞

先父十八歲擔任老師，六十五歲退休，作育英才無數，也是一位地理和攝影專家，暢遊世界五十餘國，子孫孝順，是非常圓滿的人生。

父親聰明有毅力，年紀大時還每天閱讀，觀看日本ＮＨＫ醫學節目，吸收最新觀念。父親八十五歲時因為衰弱，多重慢性病，脊椎壓迫疼痛不堪，當父親發現他不能走路，需要導尿管、紙尿褲時，他很豁達的決定他活夠久了，應該是生命的終點，不願疾病所苦，更不希望插管急救的折磨。我從小就不敢違背父親的意思，父親在家裡躺了十四天，在所有家人陪伴中安詳辭世。最後一個月，筆者診所申報父親健保的費用是一次診察費三五○元，藥費五十七元，沒有任何檢驗費，應該是臨終病人的模範過程。

筆者七十八年到台大醫院跟隨謝博生教授進修，謝教授學富五車，謙恭有禮，以人為本，致力改革台灣的醫學教育。一○七年二月初台灣有強烈寒流，二月五日竟得知謝教授嚴重中風，謝教授交代家人不要送醫院急救，希望在家裡安詳辭世，享壽七十六歲。以謝教授曾擔任台大醫學院院長的顯赫資歷，如果送到台大醫院一定會得到最好的醫療照顧，在加護病房全力搶救，有可能會拖上很久，或許有奇蹟發生也不無可能。

謝博生教授、先父對於死亡如此豁達，臨終過程的果斷，減少痛苦，沒有耗費健保醫療資源，乃吾人楷模。

很多人可能不知道台灣加護病房病床數的密度是世界最高，但台灣人對「死亡學」學習比例很低，大都對臨終醫療過程不甚了解，認知不足，所以遇到長輩病危，就只能送到醫院。醫師法第廿一條規定：「醫師對於危急之病人，應即依其專業能力予以救治或採取必要措施，不得無故拖延。」醫院團隊不管預後如何，年齡多大，依法就是拚命急救，然後送到加護病房，插滿許多管子，可能一個月、兩個月後往生。如果加護病房有許多年紀大、沒有自主能力，又不希望受到末期醫療折磨的病人，我想台灣有再多的醫師護理師，再多的加護病房床位，還是永遠不夠。

台灣民眾對臨終過程的學習，可能需要在教育上及醫療衛教、輿論宣導法律「預立醫療照護諮商」做更多更廣泛的努力，簽署不可為時不施行心肺復甦術，讓年紀非常大、癌症末期、重度失智失能者，在醫學努力已不可逆時，盡可能在宅居家醫療，居家安寧，減少到醫院加護病房做長時間的終極治療，如此當然可以緩解目前台灣急診壅塞，醫院缺加護病床的危機。更重要的是能減少民眾臨終不必要的痛苦，圓滿人生。雖然臨終教育「遠水」很難救得了現今急診壅塞的「近火」，但正確的事就應該努力去做，建議賴總統也要把臨終教育納入健康台灣的目標。