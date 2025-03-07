教育不在培養考試機器

學測成績放榜長期是媒體和社會關注焦點。然而，將滿級分人數作為評價學校的標準，對學生和學校並不公平。

自二○一九年起，高雄女中學生發起「終結放榜新聞」的連署行動，拒絕成功模板、停止製造神話，得到不少學校響應，包括北一女、建中、成功高中等。這項行動強調，教育不應只關注少數菁英學生的成績，而應讓每位學生探索和開發自我興趣與潛能。

心理學家阿德勒在《被討厭的勇氣》中提到：「你不是為了滿足他人的期望而活，那麼別人也不是為了滿足你的期望而活。」強調學生的成長應該是自我價值的實現，而非迎合他人期望；教育的核心在於幫助學生找到自己的方向，而非成為別人期望的模樣。

教育的目的在於培養全方位人才，而非僅僅是考試機器。學校和社會應提供更加包容和多元的環境，讓每位學生找到自己的興趣和方向，實現個人潛能的最大化，這不僅是教育改革的方向，也是對每位學生成長的尊重。學會擁有被討厭的勇氣，才能真正追求屬於自己的理想與價值。