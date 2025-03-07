慎防台灣登上美中交易的菜單

在昨天賴清德總統與台積電董事長魏哲家共同舉行的記者會上，對於民眾最關心的「是否換取到美方的安全承諾」，賴清德引用二月時川普與日本首相石破茂發表的美日領袖聯合聲明，指台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素。若賴總統想以此記者會打消民眾的強烈顧慮，可能並不足。看看烏克蘭便知道，就算烏克蘭同意提供價值幾千億美元的稀土給美國，也換不來美國具體的安全承諾。

過去川普在接受記者訪問時，都拒絕對是否阻止武力犯台表態。川普對台海的戰略鐘擺，似已擺到中間等待交易。兩岸應都有機會。此次台積電宣布加碼投資美國一千億美元，還包括在美設研發中心，但美方也並未給台灣安全承諾。

賴政府的兩岸戰略已很清晰，即聯美拒陸，堅持兩岸互不隸屬；大陸方面則是堅持「一中原則」，兩者並無交集。但大陸統台勢在必行，雖定調為「和平統一」，但近年來，在台灣去中國化的認知操作、以及堅持兩岸互不隸屬的情況下，官方交流已全面停擺，連談判的機會都沒有，遑論談「和平統一」。

在武統方面，雖然據統計，已有七十個國家承認中國對台灣的主權，而且認為中國有權採取「所有」手段實現統一目標。但站在大陸的角度，大規模軍事行動成本太高，且以武力對付「同胞」，對於自稱「愛好和平」的聯合國安理會常任理事國而言，正當性不足，加上美國及其盟邦也都反對中國武統台灣，希望以和平方式解決兩岸問題，因此武統應是盡量避免的最後選項。

近年來中國海軍日強，且現代化武器已具突圍能力，第一島鏈的重要性已降低，台灣的戰略地位重要性也受影響，而川普崇尙現實主義、美國優先及利益交易，並未強調自由民主價值，對民主聯盟也無興趣，此與賴總統的「和平四大支柱行動方案」並不契合。目前美中正在博弈，如中國能提供美國大於其能從台灣取得的利益，或許有可能達成交易。

目前美國已難遏制中國，而需中國配合及合作項目日增，台方需防美中雙方交易，各取所需，以較低成本解決台灣問題，而台灣並未能坐在談判桌上，可能遭受類似現在烏克蘭的處境。

面對新的國際情勢，改善兩岸關係絕不可免，賴政府不宜只有「倚美抗中」一招，應保持彈性靈活的策略，提高戰略自主，為台灣人民尋求最大的利益及保障。