台積電投懷送抱 賴總統、魏董說了實話？

賴總統昨天偕同台積電董事長魏哲家舉行記者會，向國人說明台積電對美國擴大投資一千億美元，賴總統表示此項投資讓全世界看到台積電扮演關鍵角色，也讓台灣成為世界的焦點，這是台積電的成就，也是台灣共同的驕傲。賴總統還強調，沒有來自美國的壓力。魏哲家董事長說明，台積電之所以要擴大美國投資，最主要原因是因為美國客戶需求，現在的產能需求「不夠」，因此決定加大美國投資，且不影響在台灣的投資。

然而，賴總統和魏董事長真的和國人說實話了嗎？令人懷疑。過去台積電創辦人張忠謀就曾表示，在美國生產晶片是昂貴浪費又白忙一場；台積電前董事長劉德音也曾指出，台積電的先進製程到美國其實划不來，可能賠數百億美元。難不成川普重回白宮後，上述問題就迎刃而解了？倘若台積電擴大赴美投資是魏董事長所說的要應對客戶需求，提升在美國的產能，那為何台積電沒在川普重回白宮前作出新增投資一千億美元的決定，而是在川普的關稅威脅之後？真的沒有來自美國的壓力？

看看川普日前在國會演講時將台積電擴大投資一事作為重要政績大吹特吹，還強調沒給台積電任何錢，而是關稅政策讓台積電決定在美國投資一千六百五十億美元，打造全球最強大的晶片。川普還要求國會廢除晶片法案，終止對晶片製造商的補助。從川普的言論能夠看出，台積電擴大赴美投資，明顯就不是單純且理性的商業行為，而是在川普政府霸權主義下的無奈之舉。

面對川普政府的予取予求，賴政府除了投懷送抱盡力滿足，還要情勒台灣百姓不能「疑美」，否則就是中共同路人。為了迎合川普主張，賴總統在二月就指示要編列特別預算，讓國防預算達到ＧＤＰ的百分之三以上，但川普的準國防次長柯伯吉又提出台灣的國防開支應接近ＧＤＰ的百分之十，老美要保護費簡直就是無底洞，結果面對柯伯吉的指手畫腳，賴政府至今仍無回應。反觀日本，柯伯吉要求日本提高防衛費用至ＧＤＰ的百分之三，日本首相石破茂硬氣表示：「日本的防衛費不會應他國要求來決定，包括美國。」

面對川普政府逐步掏空台灣的「護國神山」，賴政府不僅沒有提出切實可行的應對方案，還稱台積電擴大赴美投資能強化台美經貿合作來矇騙台灣民眾。賴政府目的很明確，就是想盡辦法討川普歡心，以延續民進黨「聯美抗中」策略。然而直至今日，川普仍然拒絕承諾出兵保衛台灣，卻強令台積電加大對美投資，並將先進的半導體製程移至美國。一旦台積電真成美積電，台灣是否也如烏克蘭一樣成川普口中沒牌可打的一方？

賴政府面對川普美國優先的霸權主義，倘若還死抱著「聯美抗中」的思維，毫無底線地讓渡台灣的核心利益來討川普歡心，恐怕只會被軟土深掘，到最後無牌可打，則「今日烏克蘭，明日台灣」的悲劇也就不遠了。