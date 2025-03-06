聽新聞
0:00 / 0:00

美不手軟 台被任意拿捏

聯合報／ 苑丹東／時事觀察員（高雄市）
台積電董事長魏哲家（左）在白宮宣布加碼投資美國千億美元，並與川普總統握手致意。歐新社
台積電董事長魏哲家（左）在白宮宣布加碼投資美國千億美元，並與川普總統握手致意。歐新社

台積電赴美投資，尤其是在亞利桑那州砸下千億美元建廠，表面上看來是台積電的全球布局，但若細究其背後的政治與經濟壓力，這場交易是否已讓台灣落入美國精心編織的經濟控制網絡，值得深思。

例如就在美台積電才承諾赴美投資千億美元建廠隔天，美國總統川普即呼籲國會，應廢止拜登政府補助半導體業五二○億美元的《晶片與科學法案》，台積電未來會受何影響仍是未知數。面對美國可能的步步進逼，政府應積極制定對策，而非被動接受美國的安排。

許多人將台積電赴美投資與「交保護費」相提並論，儘管未必完全精確，但不可否認的是，美國政府正以國家安全、產業戰略為名，逼迫台積電向美國遷移，甚至可能逐步掏空台灣的半導體優勢。台灣政府在這場風暴中，似乎只能被動應對，沒有足夠的談判籌碼來維護自身利益。

川普一向以「商人」視角看待國際關係，他的首要目標，便是讓台灣的晶片製造能力遷往美國，以削弱台灣對美國經濟的影響力，同時確保美國的半導體供應鏈不再受台灣牽制。

以拜登政府任內透過《晶片與科學法案》提供補貼，進一步吸引全球半導體大廠赴美設廠為例，美國前商務部長雷蒙多即曾直言：「美國所需的晶片超過九成在台灣製造，這種情況無法持續下去且不安全。」換言之，美方的終極目標，就是讓台積電的技術、產能乃至關鍵人才逐步流向美國，以確保美國對全球晶片產業的掌控權。

如今台積電再加碼赴美投資，支持的論點認為，這是企業全球化布局的一部分，有助於鞏固與蘋果、輝達、超微等美國企業的關係，確保長期市場競爭力。然而，這筆投資是否真的符合台積電自身利益？還是美國透過政治與經濟壓力，逼迫台積電「讓利」？

台積電在亞利桑那的投資成本遠高於台灣，無論是土地、人力、電力等成本，皆比台灣本土昂貴數倍。二○二二年張忠謀曾表示，美國缺乏大量製造晶片的人才，且生產的單位成本比台灣高百分之五十，意味著美國設廠未來的競爭力恐將大幅受限，甚至可能影響台積電的整體獲利能力。

此外，美國政府雖提供補貼，但這些補助遠不足以填補高昂的營運成本，遑論未來可能取消。甚至，美國可能進一步對台灣施壓，要求提供更多技術授權，甚至與英特爾共享技術，以扶植美國本土企業。若台積電最先進的製程技術被迫轉移至美國，將嚴重削弱台灣的技術優勢，對台灣經濟與國際競爭力構成致命威脅。

美國除了要求台積電赴美設廠，還大舉吸納台灣工程師。過去幾年，美國企業開出數倍薪資挖角台灣半導體人才，甚至美國政府也積極推動簽證優惠，吸引台灣技術人員赴美發展。若這種趨勢持續，台灣的半導體產業不僅面臨技術外流，甚至可能因為人才流失而導致競爭力下降，進一步威脅台灣「護國神山」的地位。

目前政府在半導體議題上，過於依賴美國，以至於缺乏談判籌碼，無法有效抗衡美國的壓力，也讓美國認為台灣「別無選擇」，因此對台施壓毫不手軟。台灣應重新調整戰略，透過更靈活的外交與經濟戰略讓美國知道，若施壓過度，台灣仍有與大陸保持一定互動的空間，從而讓美國在對台政策上更為克制，避免被美國視為可以任意拿捏的棋子！否則，當美國「吃乾抹淨」後，「護國神山」恐怕將山塌國破！

半導體 台積電 美國

延伸閱讀

台積電大幅增加對美投資 信評：可降低貿易風險

美國上正軌了？川普顛覆外交及國內政策 國會演說重點一次看

川普國會演說促廢止晶片法 台積後續補助和25%抵稅優惠恐生變

美國2月非法跨境移民人數減 降至數十年來最低

相關新聞

美不手軟 台被任意拿捏

台積電赴美投資，尤其是在亞利桑那州砸下千億美元建廠，表面上看來是台積電的全球布局，但若細究其背後的政治與經濟壓力，這場交...

國家、企業、戰爭 川普都可交易

當台積電宣布要在美國再投資一千億美元時，世人看到的是史上最龐大的半導體產業投資案，但在川普的眼裡，這卻是一場成功的交易。...

教部醜表功 老師應拒簽

自從二○二四年六月，民進黨立委沈伯洋提出在台有第五縱隊滲透，其後網紅八炯又在二○二五年初，再高喊有二十萬台灣人領有大陸身...

我寫：自證無罪？Nonsense！

頃收到一份切結書，心頭為之一震…莫非幹了什麼見不得人的勾當？這份文件標題名稱還挺長的：「擬任人員未在中國大陸設有戶籍、領...

具結書 準綠色恐怖

陸委會請銓敘部和教育部發函，要公教人員簽署未在大陸地區設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證的具結書。此舉遭...

矽盾被搬空 台灣還剩什麼牌

一場史詩級的國際外交大笑話，美國總統川普、副總統范斯在白宮二打一，語言圍毆烏克蘭總統澤倫斯基，澤倫斯基亦毫不退縮反擊，你...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。