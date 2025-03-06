教部醜表功 老師應拒簽

自從二○二四年六月，民進黨立委沈伯洋提出在台有第五縱隊滲透，其後網紅八炯又在二○二五年初，再高喊有二十萬台灣人領有大陸身分證之後，接著，二月底，突然全台各大學院校，甚至是中等學校老師，紛紛收到一份教育部來的公文，要求所有老師必須簽署一份「未曾在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證具結書」的文件，以資證明老師是絕對「忠誠」於國家。同儕表示，這份文件是以突如其來的文件下達，甚至有人還在夜裡被通知必須盡速簽署，搞得好像是清朝時期的「八百里加急」，年羹堯征伐西北戰報的翻版。

先講一個故事，約莫在十多年前，香港政府為了解決眾多的違建問題，曾下令要求居民們必須自己舉報住所是否有違建事實。此一行命令一出，引起香港人民大反彈。居民認為港府要居民自我舉報違建，無異自首與自宮，這完全違反人性，試問，居民若自舉違建，會造成何種結局？是從此就地合法？還是由政府拆除？港府對人民的質問，完全無力反擊，最後，自我舉報違建之事，不了了之，卻徹底傷害了港府的公權力與威信。

時隔多年，想不到民進黨政府卻選擇重蹈無能整治違建港府的覆轍。吾人認為，教育部長鄭英耀受到陸委會的指令後，就任意下達行政命令，要求全台公立學校老師簽署這份「不適格」的文件，沒有挺身捍衛老師，已徹底喪失了士大夫的風骨，使杏壇蒙羞，根本不適任。理由如下：

首先，根據《大學法》第一條，開宗明義即指出：「大學應受學術自由保障，並在法律規範內，享有自治權。」所謂享有自治權，即代表大學是自治團體，根本不隸屬於教育部。所以教育部不能直接下達指令，要求配合教育部，再配合陸委會的政治黑手干預大學。

其次，既然大學自治，則涉及到教師的權利與義務，必須由三級三審會議決定，是否同意簽署，豈能率爾之間就要求全台老師，急急如律令的簽署這份文件？

再來，就算民進黨政府如此懼怕中共的第五縱隊，也必須立法後，才能要求教師簽署。

最後，每位大學老師在受聘時，皆與校方簽定一份權利與義務的聘約，遍查本校的聘約條文，從沒有一條要求老師必須簽署這種文件的義務。如果此例一開，是否以後各部會有任何的工作指標，或者想向上「醜表功」，都可以來欺負善良的老師。例如，法務部要求簽署沒有貪汙、內政部要求簽署沒有小三、外交部要求沒有拿USAID的錢，如此一來，將伊於胡底。

亡羊補牢，基於上述教育部這一份為配合陸委會，所造成違反憲法和相關法律的公文，有以下三點要求：一，立即撤消這份沒有任何法律依據的公文，以免一錯再錯，更是徒勞無功；二，鄭英耀已不適格教育部長，必須為這一錯誤下台，以謝全國老師；三，為了捍衛教師的尊嚴，呼籲全國教師們拒簽。