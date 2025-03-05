別執著手術同意書 放心救命吧

三月三日聯合報陽光行動報導，熱心里長感嘆獨居里民就醫，因找不到家屬簽手術同意書，最後喪命。並表示：這位老人家人不舒服，自己想辦法騎腳踏車去醫院，就表示他還想活，卻因為家屬都不在台灣，「沒人簽同意書就沒辦法手術，這不是太離譜了嗎？」等語。讓筆者驚覺，社會上有不少人，甚至醫事人員，對於「手術同意書」，仍存有相當的迷思。

根據現行醫療法第六十三條第一項前段、第六十四條第一項前段規定，醫療機構實施手術或中央主管機關規定之侵入性檢查、治療，原則上應向病人或其法定代理人、配偶、親屬或關係人進行告知同意程序，並經由上開人員之一簽具手術、麻醉或侵入性檢查、治療同意書後，始得為之。但，前揭條文的但書也明定：「情況緊急者，不在此限」。亦即，救命為先。

雖然一般情形，醫事人員必須先善盡告知同意義務，使病人或其家屬充分了解前述醫療行為的內容與風險，然若命都快不保了，哪裡還有時間等這些？衛生福利部的前身衛生署，早在民國七十六年四月十七日，便以衛署醫字第六五三八四七號函闡明：「醫療法第四十六條第一項（現行醫療法第六十三條）規定『醫院實施手術時，應取得病人或其配偶、親屬或關係人之同意…但如情況緊急，不在此限』，所稱情況緊急，係指病情危急，時間不容許取得病人或其配偶、親屬或關係人之同意時，為解救病人性命，醫院可逕予實施必要之手術及麻醉。」可知，相關法令容無窒礙難行之處。

且，關於告知、同意以及簽署同意書之對象，基本上以病人本身為第一順位，若病人有意識不清、無行為能力等無法理解告知同意、簽署同意書之狀況，才由配偶、親屬或關係人處理。如前述長者能自己騎腳踏車去醫院，除非病情突變，否則應能親自簽署同意書。筆者猜測，最後發生這場悲劇，恐怕是溝通上出了問題。

筆者希望，民眾與醫事人員都能正確認知簽署同意書的相關法令，勿存「沒有家屬幫病人簽名就一定不能開刀」的迷思，更別再出現縱使病人病情緊急，卻因沒有簽同意書而發生憾事的狀況。

醫事人員尤應注意，醫療法第六十條第一項規定：「醫院、診所遇有危急病人，應先予適當之急救，並即依其人員及設備能力予以救治或採取必要措施，不得無故拖延。」衛生署民國八十年二月六日衛署醫字第九二八○九一號函更已要求：「依醫療法第四十三、四十六條規定（現行第六十、六十三條），醫院、診所遇有危急病人，應即予以救治或採取必要措施，不得無故拖延，又病人病情緊急，而無配偶、親屬或關係人在場，亦無法取得病人同意，則例外不受同意之限制，予以實施手術。」。所以，當病人危急時，別再執著於同意書的簽立與否，放心救命吧。