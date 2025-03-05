矽盾掛嘴邊 台灣自暴其短

台積電董事長魏哲家與川普總統在白宮舉行記者會，宣布將在美國新增投資一千億美元。若與已在進行中的三座晶片廠投資案相加，台積電在美投資總額可望上看一六五○億美元。

不禁想問，台積電將如此大量的產能移往美國後，台灣還會是全球先進晶片的主要產地？還能自恃因為擁有所謂的「矽盾」，因此中共必然投鼠忌器不敢犯台？或以美國為首的其他國家會為了確保先進晶片供應不至中斷，因此將出兵援台？

事實上，不論是從商業還是國安的角度出發，「矽盾」的概念不僅無助讓台積電根留台灣，反而還會迫使其他國家加強施壓台積電必須到其領土落地生根，正如川普的安排。

畢竟，沒有一個國家或企業，會樂見自己產業所需的關鍵原物料是由單一供應商所控制。更別提，如果這個供應商的生產基地還面臨地緣政治風險。只要將心比心，就可知將台積電「武器化」或「人質化」，看在外國政府與企業的眼裡，會是多麼災難性的情境。很可惜，台灣卻有不少人一再將「矽盾」掛嘴邊，渾然不覺得這是在自暴其短。

如今眼看台積電的產能大量移往美國勢不可擋，台灣還有「矽盾」牌可打？如果沒有，還剩什麼牌？這個問題的答案，賴政府不能沒有。