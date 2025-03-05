川普政府 戳破民進黨謊言

台積電是台灣的指標性高科技跨國企業，其未來的股價，可能也會影響民進黨政權能否延續。因為它是台股最大的權重股、是台灣經濟的領先指標；經濟會影響政治、選票，若未來台積電走空，也意味台灣高科技業出口將會衰退，直接影響台灣的經濟發展，也影響許多人的荷包。

全台都在看著民進黨政府怎麼應對川普的步步進逼。台美關係有一段甜蜜期，那時也是民進黨的順風期。但單押美國的策略終究受到考驗，美國想削弱台灣晶片優勢已非未來式，目前完全看不出民進黨政府的談判能力，台積電只能自己面對。

川普政府戳破了民進黨長期謊言，碰到考驗才知道一切都是虛幻，美國利益至上才是真的。台灣人正漸漸從民進黨的謊言中醒過來，對台美關係的幻想也證明有誤，現在才看出過度依賴美國的苦果。

目前斷言台積電走空還太武斷，但是民進黨最好祈禱不會如此；不然民眾看著政府處理台美關係弱勢窘態，若再加上資產縮水，肯定會對民進黨的信任度暴跌，民進黨的選票恐將跟著走空。在台灣，太多人直接或間接跟台積電的利益牽連在一起，民進黨政府無法處理台美利益衝突，人民對政府的信心已經鬆動。

當然，影響台積電股價的因素不是單一，包括對高階晶片的需求、台積電技術能否保持長期領先、川普變數、全球經濟展望等。但只要台積電股價不好看，台灣人最直覺的反應，就會想起民進黨的無能。