聽新聞
0:00 / 0:00

川普政府 戳破民進黨謊言

聯合報／ 劉宗夏／金融分析者（台北市）

台積電是台灣的指標性高科技跨國企業，其未來的股價，可能也會影響民進黨政權能否延續。因為它是台股最大的權重股、是台灣經濟的領先指標；經濟會影響政治、選票，若未來台積電走空，也意味台灣高科技業出口將會衰退，直接影響台灣的經濟發展，也影響許多人的荷包。

全台都在看著民進黨政府怎麼應對川普的步步進逼。台美關係有一段甜蜜期，那時也是民進黨的順風期。但單押美國的策略終究受到考驗，美國想削弱台灣晶片優勢已非未來式，目前完全看不出民進黨政府的談判能力，台積電只能自己面對。

川普政府戳破了民進黨長期謊言，碰到考驗才知道一切都是虛幻，美國利益至上才是真的。台灣人正漸漸從民進黨的謊言中醒過來，對台美關係的幻想也證明有誤，現在才看出過度依賴美國的苦果。

目前斷言台積電走空還太武斷，但是民進黨最好祈禱不會如此；不然民眾看著政府處理台美關係弱勢窘態，若再加上資產縮水，肯定會對民進黨的信任度暴跌，民進黨的選票恐將跟著走空。在台灣，太多人直接或間接跟台積電的利益牽連在一起，民進黨政府無法處理台美利益衝突，人民對政府的信心已經鬆動。

當然，影響台積電股價的因素不是單一，包括對高階晶片的需求、台積電技術能否保持長期領先、川普變數、全球經濟展望等。但只要台積電股價不好看，台灣人最直覺的反應，就會想起民進黨的無能。

台積電 台美關係 民進黨

延伸閱讀

川普暫停對基輔軍事援助 烏克蘭人憤怒又震驚…批助長俄羅斯侵略

川普對陸關稅增幅超越第一任期 分析師示警：恐將更高

台積電美國投資1000億美金 綠議員讚：果然是護國神山

川普課陸加墨關稅生效 各方反制手段、衝擊商品產業一次看

相關新聞

矽盾被搬空 台灣還剩什麼牌

一場史詩級的國際外交大笑話，美國總統川普、副總統范斯在白宮二打一，語言圍毆烏克蘭總統澤倫斯基，澤倫斯基亦毫不退縮反擊，你...

歐洲難擔責 俄烏恐續戰

在川普與澤倫斯基的白宮大戲後，美烏雙方可能需要冷靜一段時間，才能重新開始和平協議的推展，讓原本預期今年停火的可能性降低，...

川普政府 戳破民進黨謊言

台積電是台灣的指標性高科技跨國企業，其未來的股價，可能也會影響民進黨政權能否延續。因為它是台股最大的權重股、是台灣經濟的...

一烏三吃 台灣會被幾吃？

在美國的撩撥與支持下，烏克蘭血戰三年，士兵死傷超過一百萬人，人口流失千萬。二月廿四日，聯合國安理會以十票贊成、零票反對和...

科技．人文聯合講座／讀左拉「我控訴」 懷念林惺嶽

左拉是法國十九世紀下半期社會寫實主義偉大作家，以大時代史詩筆法，描寫社會苦難大眾。當時政教不分、族群對立、貧富懸殊、官員...

別執著手術同意書 放心救命吧

三月三日聯合報陽光行動報導，熱心里長感嘆獨居里民就醫，因找不到家屬簽手術同意書，最後喪命。並表示：這位老人家人不舒服，自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。