地緣政治丕變 台灣應務實避險

從日前川普、范斯與澤倫斯基宛如實境秀的齟齬，以及歐洲峰會的討論，結束俄烏衝突已是美歐共識。唯一差別是，美國認為烏克蘭的安全保障必須建立在共同開採礦產基礎上；歐盟則基於烏克蘭是歐洲「抗俄」天然安全屏障，以及烏克蘭豐富天然資源能取代歐洲對俄羅斯能源依賴等因素，仍表達對烏克蘭的支持。但很明顯的，川普主政下的全球秩序，將產生典範性的轉移。

從川普回任後的舉措來看，其強調的「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ），基本上是建立在以實力為基礎的國際秩序。從最素樸的國際現實主義來看，就是假定國際體系是主權國家在國際無政府狀態下，以追求自身的權力和安全為根本利益；主權國家之間的合作，會因為現實因素的改變而改變，因此合作是有限、脆弱、不可靠的。

這種馬基維利式的觀點，雖然赤裸的道出國際關係極為現實、甚至不堪的一面；但卻非常形象地反映川普回任以來的美國觀點。也就是說，川普、范斯、馬斯克等「非典型」美國人物的當道，反映的不僅是美國許多民眾對美國長期援外效益的質疑，更是對合作可以減少衝突和競爭的國際自由主義的反動。可以說，對美國來說，強調虛幻的崇高價值不如唾手可得的實質利益；所謂的民主人權，在美國優先下，可隨時被烏克蘭的礦產、台灣的晶片取代。

由此來看全球及亞洲情勢：雖然有評論認為川普此舉是基於「反向尼克森」戰略，藉由犧牲烏克蘭利益向俄羅斯示好，透過離間俄中、準備加大抗中力道。但從現實主義角度觀察，川普主政下台灣的重要性將可能不如從前：

首先，軍事上，「台海有事、美國馳援」最主要的立論根據，是台灣位居第一島鏈防線要衝。然而，川普1.0時就曾因為朝鮮半島和談考慮從第一島鏈退卻；加上大陸洲際彈道導彈已突破第一島鏈，以及現代戰爭型態已經改變等因素，第一島鏈重要性顯然已弱化。

其次，經濟上，雖然川普已對大陸再加徵共百分之廿的關稅，但一般認為，此舉為川普希望和大陸達成新貿易協議的手段。

對川普來說，美中經濟合作是ＭＡＧＡ的重要部分，從川普多次對「川習會」的預期，加上馬斯克的特斯拉宣布加碼投資大陸等種種跡象來看，川普主政下的美中互動，將不如想像的悲觀。

最後，政治上，雖然之前美國國務院官網刪除「不支持台獨」字眼，但新增兩岸分歧應「不受脅迫」、「兩岸人民都能接受的方式解決」。換言之，美國認為，台灣問題必須透過兩岸協商，而非依台灣主觀願望。

對川普來說，擁有實質的籌碼是上談判桌的前提；台灣雖是蕞爾小島，卻擁有足以與全球競爭的經濟與產業實力。因此，台灣應提出務實的避險策略，當務之急一是盤點現有籌碼；二是創造能讓美國重視的價值，例如改善兩岸關係、在美中談判過程中扮演助力。否則太過一廂情願，將讓台灣因誤判而陷入戰略上的錯誤。